Сикан рассказал, для чего перешел из Шахтера в Трабзонспор

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».

Сикан впервые отреагировал на переход в титулованный турецкий клуб.

«Я очень рад присоединиться к такой замечательной команде. Я не могу дождаться, чтобы вернуться к тренировкам. Я с нетерпением жду возможности как можно быстрее оказаться на поле со своими новыми партнерами по команде и играть в этой футболке. Моя цель – выиграть много трофеев здесь при поддержке замечательных болельщиков», – сказал украинец.

Даниил Сикан выступал за «горняков» с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Даниила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист.