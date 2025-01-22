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Турция
22 января 2025, 21:53 | Обновлено 22 января 2025, 22:06
1315
2

Сикан рассказал, для чего перешел из Шахтера в Трабзонспор

Форвард сборной Украины сменил клуб

22 января 2025, 21:53 | Обновлено 22 января 2025, 22:06
1315
2
Сикан рассказал, для чего перешел из Шахтера в Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».

Сикан впервые отреагировал на переход в титулованный турецкий клуб.

«Я очень рад присоединиться к такой замечательной команде. Я не могу дождаться, чтобы вернуться к тренировкам. Я с нетерпением жду возможности как можно быстрее оказаться на поле со своими новыми партнерами по команде и играть в этой футболке. Моя цель – выиграть много трофеев здесь при поддержке замечательных болельщиков», – сказал украинец.

Даниил Сикан выступал за «горняков» с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Даниила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист.

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Трабзонспор Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы УПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу
Дмитро Олійник Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 2
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Saar
Спочатку, завжди ейфорія...
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TolsTIyELF
Тренеруйся как следует. В Турции топовые игроки и мощный чемпионат. 
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