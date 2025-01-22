Перес на лето 2025 запланировал грандиозный обмен звездами с клубом АПЛ

Президент «Реала» Флорентино Перес решил распрощаться с французским хавбеком Орельеном Тчуамени.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» обсуждает с руководством «Челси» грандиозный обмен Тчуамени на аргентинского хавбека Энцо Фернандеса. «Реал» всегда был поклонником таланта Фернандеса и планирует провести обмен на Тчуамени уже в летнее трансферное окно 2025 года.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о его решении покинуть королевский клуб после завершения сезона 2024/25.