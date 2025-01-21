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Испания
21 января 2025, 14:35 | Обновлено 21 января 2025, 14:56
758
0

Безумный план. Анчелотти отреагировал на слухи об уходе с Реалом

Итальянец хочет остаться в королевском клубе еще на 4 года

21 января 2025, 14:35 | Обновлено 21 января 2025, 14:56
758
0
Безумный план. Анчелотти отреагировал на слухи об уходе с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о его решении покинуть королевский клуб после завершения сезона 2024/25:

«Я категорически заявляю, что не решал покидать «Реал»... Я надеюсь остаться в клубе еще на 4 года, как и президент Флорентино Перес. Это было бы идеально, чтобы вместе попрощаться с «Реалом» в 2029 году!»

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 20 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Флорентино Перес
Дмитро Вус Источник: Фабрицио Романо
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