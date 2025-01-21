Безумный план. Анчелотти отреагировал на слухи об уходе с Реалом
Итальянец хочет остаться в королевском клубе еще на 4 года
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о его решении покинуть королевский клуб после завершения сезона 2024/25:
«Я категорически заявляю, что не решал покидать «Реал»... Я надеюсь остаться в клубе еще на 4 года, как и президент Флорентино Перес. Это было бы идеально, чтобы вместе попрощаться с «Реалом» в 2029 году!»
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 20 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.
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