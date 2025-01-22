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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 20:45 | Обновлено 22 января 2025, 20:54
1468
2

Известно, сколько Шахтер получил денег от Трабзонспора за трансфер Сикана

Даниил официально покинул донецкий клуб

22 января 2025, 20:45 | Обновлено 22 января 2025, 20:54
1468
2
Известно, сколько Шахтер получил денег от Трабзонспора за трансфер Сикана
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».

Известный портал Transfermarkt уже выставил информацию, сколько «Шахтер» получил за переход форварда. Сумма трансфера Сикана составила 6 миллионов евро.

Даниил Сикан выступал за «горняков» с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Даниила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы УПЛ финансы Transfermarkt
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
6 лимонов это не о чем в плане зароботков клуба.
Менеджмент клуба ещё раз подтвердил свою низкую квалификацию.
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