Известно, сколько Шахтер получил денег от Трабзонспора за трансфер Сикана
Даниил официально покинул донецкий клуб
Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».
Известный портал Transfermarkt уже выставил информацию, сколько «Шахтер» получил за переход форварда. Сумма трансфера Сикана составила 6 миллионов евро.
Даниил Сикан выступал за «горняков» с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Даниила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист.
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