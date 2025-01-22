Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста
Поединок 7-го тура Лиги чемпионов пройдет 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене
22 января в 19:45 состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом» из Франции.
Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком Гельзенкирхене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коуч горняков Марино Пушич определил стартовый состав на игру ЛЧ.
«Шахтер» имеет в активе 4 очка после 6 матчей ЛЧ (28-е место). «Брест» набрал 13 баллов (9-я позиция).
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Азаров, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.
Запас: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.
Опрос
Крупная победа Шахтера
6 голосов 5.45 %
Минимальная победа Шахтера
23 голоса 20.91 %
Ничья
29 голосов 26.36 %
Минимальная победа Бреста
31 голос 28.18 %
Крупная победа Бреста
21 голос 19.09 %
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Реакция колумниста Sport.ua Алексея Сливченко на переезд форварда «горняков» в Турцию
Мэдисон Киз дала короткое флеш-интервью на корте после игры с Элиной на мейджоре