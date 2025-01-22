22 января в 19:45 состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом» из Франции.

Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком Гельзенкирхене.

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Коуч горняков Марино Пушич определил стартовый состав на игру ЛЧ.

«Шахтер» имеет в активе 4 очка после 6 матчей ЛЧ (28-е место). «Брест» набрал 13 баллов (9-я позиция).

Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Азаров, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.

Запас: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.