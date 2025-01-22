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Лига Европы
22 января 2025, 18:35 | Обновлено 22 января 2025, 18:58
2756
22

Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста

Поединок 7-го тура Лиги чемпионов пройдет 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене

22 января 2025, 18:35 | Обновлено 22 января 2025, 18:58
2756
22
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста

22 января в 19:45 состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом» из Франции.

Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком Гельзенкирхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч горняков Марино Пушич определил стартовый состав на игру ЛЧ.

«Шахтер» имеет в активе 4 очка после 6 матчей ЛЧ (28-е место). «Брест» набрал 13 баллов (9-я позиция).

Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Азаров, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.

Запас: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.

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Голосов 110
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 7-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Брест, который пройдет 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене

Крупная победа Шахтера

6 голосов 5.45 %

Минимальная победа Шахтера

23 голоса 20.91 %

Ничья

29 голосов 26.36 %

Минимальная победа Бреста

31 голос 28.18 %

Крупная победа Бреста

21 голос 19.09 %

Результаты
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Комментарии 22
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Diesel
Бажаю перемоги
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+5
Falko
А де тверезий Конопля із дружиною?
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+2
New Zealander
Нежданчик. Думав Зубков і Конопля будуть в старті. Але цікаво 
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+1
TolsTIyELF
Вместо Гомеса Бондоренко а зубкова продали в турцию.
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0
sania
Срна каже, що продали Келсі і Сікана бо забагато нападників
Ответить
0
TolsTIyELF
Сікан буде виступати в одному чемпі з Іммобіле Осімхеном Жоао Мріо і Рафа Сільвой. Там щє і Батагов.
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0
antt
Вже б склад і цього французького Бреста привели б. А то 10 чи 20 років тому, Брест в єврокубках це була б велика екзотика.
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0
Saar
Так, Вініссіус є. А Мбаппе з Балінгеном вийдуть?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Tower Bridge
Криськин это КК.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Leon Killer
Ну хоть Траоре нет в основе
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0
Diesel
а де Судаков ?
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0
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AK.228
👏👏
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0
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sania
Цікаво хто мяча відбиратиме і на захист гратиме? Чи Пушок розраховує весь час атакувати?
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-2
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Saar
Ого, Вінісіус Джуніор в основі
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-3
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