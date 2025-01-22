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  4. САБО – о матче Динамо в ЛЕ: «В моей жизни не помню такого»
Лига Европы
22 января 2025, 23:18 |
1100
0

САБО – о матче Динамо в ЛЕ: «В моей жизни не помню такого»

Киевляне сыграли 3:3 с «Галатасараем» 

22 января 2025, 23:18 |
1100
0
САБО – о матче Динамо в ЛЕ: «В моей жизни не помню такого»
Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо прокомментировал результат матча киевского «Динамо» в Лиге Европы против «Галатасарая» (3:3).

«Даже не знаю, как оценить этот результат. Впрочем, могу сказать, что для такого месяца это нормальное явление. В моей жизни не помню такого, чтобы в разгар зимы, в январе, команда играла официальный матч. Но как бы там ни было, а динамовцы – молодцы», – отметил Сабо.

«Динамо» набрало первые очки в основном этапе Лиге Европы 2024/25. Подопечные Александра Шовковского продолжают занимать последнее место в турнирной таблице.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо Йожеф Сабо инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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