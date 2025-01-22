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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 19:05 | Обновлено 22 января 2025, 19:20
1309
1

Динамо хочет избавиться от дорогого нападающего. У Суркиса есть предложение

Киевляне могут уже в этом месяце продать Эдуардо Герреро

22 января 2025, 19:05 | Обновлено 22 января 2025, 19:20
1309
1
Динамо хочет избавиться от дорогого нападающего. У Суркиса есть предложение
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Киевский клуб «Динамо» рассчитывает продать панамского нападающего Эдуардо Герреро.

Недавно президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что у клуба есть предложение по трансферу игрока. По информации источника, речь идет как раз таки об Эдуардо Герреро, от которого киевский клуб хочет избавиться, ведь панамец не оправдал их ожиданий. Суркис надеется, что футболиста удастся продать в Мексику.

Герреро летом 2024 перешел из «Зари» в «Динамо» за 2.5 миллиона евро. Этот трансфер стал для киевского клуба одним из самых дорогих во времена полномасштабной войны.

За «Динамо» панамец Герреро провел 24 матча и забил два гола.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев трансферы УПЛ Игорь Суркис
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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zhyr
День назад писали, що є пропозиція, але його не хочуть продавати))
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