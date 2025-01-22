Динамо хочет избавиться от дорогого нападающего. У Суркиса есть предложение

Киевский клуб «Динамо» рассчитывает продать панамского нападающего Эдуардо Герреро.

Недавно президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что у клуба есть предложение по трансферу игрока. По информации источника, речь идет как раз таки об Эдуардо Герреро, от которого киевский клуб хочет избавиться, ведь панамец не оправдал их ожиданий. Суркис надеется, что футболиста удастся продать в Мексику.

Герреро летом 2024 перешел из «Зари» в «Динамо» за 2.5 миллиона евро. Этот трансфер стал для киевского клуба одним из самых дорогих во времена полномасштабной войны.

За «Динамо» панамец Герреро провел 24 матча и забил два гола.