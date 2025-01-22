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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 18:36 | Обновлено 22 января 2025, 18:45
228
0

Артур РЕМЕНЯК: «Адаптация проходит очень легко»

Новичок «Руха» рассказал о первых днях в клубе

22 января 2025, 18:36 | Обновлено 22 января 2025, 18:45
228
0
Артур РЕМЕНЯК: «Адаптация проходит очень легко»
ФК Рух. Артур Ременяк

Перед выездом на тренировочный сбор в Словению «Рух» подписал четырех новичков. Один из них – Артур Ременяк. Футболист ранее выступал за «Львов», а в «Рух» пришел из «Миная».

Ременяк считает переход в «Рух» шагом вперед в своей карьере. Сложностей с адаптацией у футболиста нет. Ведь со многими игроками Артур уже знаком.

«Я получил предложение от «Руха» и решил присоединиться к этому амбициозному клубу. У меня были телефонные разговоры с Виталием Пономаревым и он рассказал о целях команды. Для меня это повышение, и я могу сделать шаг вперед в своей карьере, развиваясь вместе с таким перспективным клубом.

Основная моя задача – помочь «Руху» решать свои задачи в чемпионате и Кубке Украины. Я же сделаю все от себя зависящее, чтобы команда боролась за лучшие результаты. Могу сыграть крайнего вингера, правого латераля, даже играть в паре в нападении – для меня нет большой разницы, на какой позиции играть, а главное – приносить команде пользу.

Большинство ребят из «Руха» я знал и раньше, поэтому адаптация проходит очень легко. Мне комфортно в этой команде, ведь я – львовянин и подавляющее большинство игроков – это местные футболисты. С другими новичками – Артуром Рябовым и Олегом Гориным – я играл и в предыдущих клубах, и на детском и юношеском уровнях. В общем, коллектив тепло меня принял, а клуб создал все необходимые условия для качественной работы.

На первом этапе сборов было много беговой работы, тренировавшей силовую выносливость. Это привычный процесс в начале подготовки. В Словении команда будет играть спарринги и там основной акцент будет на тактике, работе с мячом и теории. Нам будут противостоять хорошие соперники высокого уровня, и мы сможем проверить себя на их фоне. Важно выполнить поставленную задачу тренерского штаба и демонстрировать качественный футбол. Постепенно мы наберем необходимые кондиции и будем готовы к официальным матчам.

Цели на вторую часть сезона у «Руха» максимальны. В команде играют молодые и амбициозные ребята и тренеры поддерживают эту энергетику. Мы хотим выиграть как можно больше матчей, а в личных целях, то хочу выиграть конкуренцию за место в составе и забивать голы, ведь я люблю отмечаться в воротах соперников».

Ранее сообщалось, что «Рух» отправился на сбор в Словению с квартетом новичков.

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Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
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