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  4. Рух отправился на сбор в Словению с квартетом новичков
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 10:56 |
307
0

Рух отправился на сбор в Словению с квартетом новичков

Первый матч – против словенцев

22 января 2025, 10:56 |
307
0
Рух отправился на сбор в Словению с квартетом новичков
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» взяли курс на Словению, где проведут зарубежный этап подготовки.

Уже на 24 января запланирован контрольный матч с «Браво» из Любляны.

По имеющимся данным в составе львовской спортивной делегации и четыре новичка, подписавших контракты перед отъездом: Юрий Тлумак, Артур Рябов из «Карпат», Олег Горин из «Днепра-1» и Артур Ременяк из «Миная».

Второлиговый «Рух-2» делегировало в основную команду Андрея Кителу, травмы помешали присоединиться Алексею Товарницкому и Константину Квасу.

Будут набираться опыта под руководством руководителя Виталия Пономарева и несколько игроков молодежного состава (U-19).

Всего в Словении львовяне проведут 7 спаррингов.

Ранее мы сообщали, что в «Рухе» прокомментировали подписание четырех новичков и назвали цели клуба.

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Юрий Тлумак Олег Горин Артур Рябов Андрей Китела Артур Ременяк трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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