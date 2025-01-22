Рух отправился на сбор в Словению с квартетом новичков
Первый матч – против словенцев
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» взяли курс на Словению, где проведут зарубежный этап подготовки.
Уже на 24 января запланирован контрольный матч с «Браво» из Любляны.
По имеющимся данным в составе львовской спортивной делегации и четыре новичка, подписавших контракты перед отъездом: Юрий Тлумак, Артур Рябов из «Карпат», Олег Горин из «Днепра-1» и Артур Ременяк из «Миная».
Второлиговый «Рух-2» делегировало в основную команду Андрея Кителу, травмы помешали присоединиться Алексею Товарницкому и Константину Квасу.
Будут набираться опыта под руководством руководителя Виталия Пономарева и несколько игроков молодежного состава (U-19).
Всего в Словении львовяне проведут 7 спаррингов.
Ранее мы сообщали, что в «Рухе» прокомментировали подписание четырех новичков и назвали цели клуба.
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