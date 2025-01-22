Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома собирается продлить контракт с двумя игроками атаки
Италия
22 января 2025, 16:49 |
365
2

Рома собирается продлить контракт с двумя игроками атаки

Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави могут остаться в Риме

22 января 2025, 16:49 |
365
2
Рома собирается продлить контракт с двумя игроками атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Итальянская «Рома» собирается продлить контракт с двумя игроками атаки – руководство заинтересовано в сохранении Пауло Дибалы и Стефана Эль-Шаарави.

В первую очередь, клуб планирует провести переговоры с итальянцем, который через полгода станет свободным агентом. В Риме хотели бы предложить Эль-Шаарави новое соглашение до конца 2026 года.

Кроме того, руководство «Ромы» планирует продлить контракт с Дибалой – соглашение аргентинца истекает в июне 2026, но в его услугах заинтересованы несколько клубов. Пауло получит от руководства новый контракт с улучшенными условиями.

В этом сезоне Эль-Шаарави провел 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету Дибалы – 23 поединка, пять забитых мячей и три ассиста.

Ранее сообщалось, что римский клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.

По теме:
Араухо и компания продлят контракты с Барселоной
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ромы подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии
Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Пауло Дибала Стефан Эль-Шаарави продление контракта
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Футбол | 21 января 2025, 23:59 61
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей

Невероятный матч закончился со счетом 4:5

Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Футбол | 21 января 2025, 20:23 1
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 17:05
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице
Теннис | 22.01.2025, 15:34
Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице
Скандал на АО-2025. Киченок пояснила, почему отказалась жать руку сопернице
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Бокс | 22.01.2025, 00:03
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Це добре!))
Ответить
0
Перший Серед Рівних
А от з іншим гравцем атаки краще попрощатись.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 462
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 5
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, что бы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, что бы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»
20.01.2025, 23:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем