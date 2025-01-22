Рома собирается продлить контракт с двумя игроками атаки
Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави могут остаться в Риме
Итальянская «Рома» собирается продлить контракт с двумя игроками атаки – руководство заинтересовано в сохранении Пауло Дибалы и Стефана Эль-Шаарави.
В первую очередь, клуб планирует провести переговоры с итальянцем, который через полгода станет свободным агентом. В Риме хотели бы предложить Эль-Шаарави новое соглашение до конца 2026 года.
Кроме того, руководство «Ромы» планирует продлить контракт с Дибалой – соглашение аргентинца истекает в июне 2026, но в его услугах заинтересованы несколько клубов. Пауло получит от руководства новый контракт с улучшенными условиями.
В этом сезоне Эль-Шаарави провел 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету Дибалы – 23 поединка, пять забитых мячей и три ассиста.
Ранее сообщалось, что римский клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Невероятный матч закончился со счетом 4:5
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы