Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом
Римский клуб ведет переговоры с Франческо Фариоли
Итальянская «Рома» продолжает поиски кандидатов на позицию главного тренера клуба – нынешний наставник Клаудио Раньери отработает свой контракт, который заканчивается через полгода, после чего займет руководящую должность в Риме.
Главными кандидатами назывались Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, однако руководство «Ромы» определилось с приоритетной целью – начались переговоры с итальянцем Франческо Фариоли.
Спортивный директор римского клуба Флоран Гизольфи давно знаком с тренером, так как ранее работал вместе с ним во Франции. Сообщается, что Фариоли уже встречался с руководством «Ромы» и обсудил возможное сотрудничество и переезд в Италию.
Франческо летом прошлого года возглавил нидерландский «Аякс» и довольно успешно работает в новом клубе – подопечные Фариоли набрали 45 баллов после 19 туров и занимают второе место. Отставание от лидера составляет всего одно очко.
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