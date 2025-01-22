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  4. Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом
Италия
22 января 2025, 14:23 |
696
0

Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом

Римский клуб ведет переговоры с Франческо Фариоли

22 января 2025, 14:23 |
696
0
Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Итальянская «Рома» продолжает поиски кандидатов на позицию главного тренера клуба – нынешний наставник Клаудио Раньери отработает свой контракт, который заканчивается через полгода, после чего займет руководящую должность в Риме.

Главными кандидатами назывались Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, однако руководство «Ромы» определилось с приоритетной целью – начались переговоры с итальянцем Франческо Фариоли.

Спортивный директор римского клуба Флоран Гизольфи давно знаком с тренером, так как ранее работал вместе с ним во Франции. Сообщается, что Фариоли уже встречался с руководством «Ромы» и обсудил возможное сотрудничество и переезд в Италию.

Франческо летом прошлого года возглавил нидерландский «Аякс» и довольно успешно работает в новом клубе – подопечные Фариоли набрали 45 баллов после 19 туров и занимают второе место. Отставание от лидера составляет всего одно очко.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим отставка назначение тренера Клаудио Раньери Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Франческо Фариоли
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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