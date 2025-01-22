Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом

Итальянская «Рома» продолжает поиски кандидатов на позицию главного тренера клуба – нынешний наставник Клаудио Раньери отработает свой контракт, который заканчивается через полгода, после чего займет руководящую должность в Риме.

Главными кандидатами назывались Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, однако руководство «Ромы» определилось с приоритетной целью – начались переговоры с итальянцем Франческо Фариоли.

Спортивный директор римского клуба Флоран Гизольфи давно знаком с тренером, так как ранее работал вместе с ним во Франции. Сообщается, что Фариоли уже встречался с руководством «Ромы» и обсудил возможное сотрудничество и переезд в Италию.

Франческо летом прошлого года возглавил нидерландский «Аякс» и довольно успешно работает в новом клубе – подопечные Фариоли набрали 45 баллов после 19 туров и занимают второе место. Отставание от лидера составляет всего одно очко.