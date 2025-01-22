Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»

Киевские динамовцы проявили характер и волю к победе. Дважды по ходу игры уступая с разницей в два мяча в матче основного этапа Лиги Европы с турецким «Галатасараем», они сумели не только сократить отставание, но и сравнять счет (3:3).

Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо кратко поделился своими впечатлениями о сыгранном в Стамбуле матче со Sport.ua.

– Даже не знаю, как оценить этот результат, – сказал он. – Впрочем, могу сказать, что для такого месяца это нормальное явление. В моей жизни не помню такого, чтобы в разгар зимы, в январе, команда играла официальный матч. Да как бы там ни было, а динамовцы - молодцы.

– В контексте этого следует отдать должное ветерану «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко, который выйдя на замену, забил два мяча.

– Ну, молодец. Я было думал, что он уже заканчивает с футболом, а тут такое. Молодцы, что тут сказать.

Ничья с «Галатасараем» стала для «Динамо» первым положительным результатом на стадии основного этапа Лиги Европы. До этого подопечные Александра Шовковского в 6 матчах потерпели шесть поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 1:15.

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