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  4. Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Лига Европы
22 января 2025, 15:45 |
2608
6

Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»

Ничья в январе – нормальное явление

22 января 2025, 15:45 |
2608
6
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Киевские динамовцы проявили характер и волю к победе. Дважды по ходу игры уступая с разницей в два мяча в матче основного этапа Лиги Европы с турецким «Галатасараем», они сумели не только сократить отставание, но и сравнять счет (3:3).

Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо кратко поделился своими впечатлениями о сыгранном в Стамбуле матче со Sport.ua.

– Даже не знаю, как оценить этот результат, – сказал он. – Впрочем, могу сказать, что для такого месяца это нормальное явление. В моей жизни не помню такого, чтобы в разгар зимы, в январе, команда играла официальный матч. Да как бы там ни было, а динамовцы - молодцы.

– В контексте этого следует отдать должное ветерану «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко, который выйдя на замену, забил два мяча.

– Ну, молодец. Я было думал, что он уже заканчивает с футболом, а тут такое. Молодцы, что тут сказать.

Ничья с «Галатасараем» стала для «Динамо» первым положительным результатом на стадии основного этапа Лиги Европы. До этого подопечные Александра Шовковского в 6 матчах потерпели шесть поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 1:15.

Ранее мы сообщали, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг футболистов столичного клуба.

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Лига Европы Динамо Киев Галатасарай Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Khafre
Ярмола ще переб'є рекорд Шацького
рано його списуєте
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-1
Falko
У Йожика Йожиковича склероз? ;)
"У моєму житті не пам’ятаю такого, щоб у розпал зими, в січні, команда грала офіційний матч"
А хто проти Селтика в січні 1966-го грав?
Ответить
-3
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