Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Ничья в январе – нормальное явление
Киевские динамовцы проявили характер и волю к победе. Дважды по ходу игры уступая с разницей в два мяча в матче основного этапа Лиги Европы с турецким «Галатасараем», они сумели не только сократить отставание, но и сравнять счет (3:3).
Экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо кратко поделился своими впечатлениями о сыгранном в Стамбуле матче со Sport.ua.
– Даже не знаю, как оценить этот результат, – сказал он. – Впрочем, могу сказать, что для такого месяца это нормальное явление. В моей жизни не помню такого, чтобы в разгар зимы, в январе, команда играла официальный матч. Да как бы там ни было, а динамовцы - молодцы.
– В контексте этого следует отдать должное ветерану «Динамо» и сборной Украины Андрею Ярмоленко, который выйдя на замену, забил два мяча.
– Ну, молодец. Я было думал, что он уже заканчивает с футболом, а тут такое. Молодцы, что тут сказать.
Ничья с «Галатасараем» стала для «Динамо» первым положительным результатом на стадии основного этапа Лиги Европы. До этого подопечные Александра Шовковского в 6 матчах потерпели шесть поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 1:15.
Ранее мы сообщали, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг футболистов столичного клуба.
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