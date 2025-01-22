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Украина. Первая лига
22 января 2025, 16:21 | Обновлено 22 января 2025, 16:26
233
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Буду болеть и переживать за Минай»

Сербский специалист попрощался с ФК «Минай» и болельщиками клуба

22 января 2025, 16:21 | Обновлено 22 января 2025, 16:26
233
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Буду болеть и переживать за Минай»
Instagram. Желько Любенович

ФК «Минай» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Желько Любеновичем. Специалист поблагодарил клуб и болельщиков команды.

«Хочу поблагодарить «Минай» и руководство за то, что дали мне шанс и возможность работать главным тренером клуба украинской Премьер-лиги. Спасибо, что были первыми, кто поверил в меня и само руководство закарпатского клуба дало мне возможность показать себя.

Я действительно очень благодарен за это Президенту Валерию Пересоляку и спортивному директору Сергею Билану.

Просто желаю «Минаю» всего лучшего, успехов! Буду болеть и переживать за «Минай».

Всем оставшимся в команде футболистам хочу сказать – верьте в себя, не останавливайтесь на своем пути. Желаю удачи ребятам и буду надеяться, что у них все получится.

Футбольный клуб «Минай» – я буду скучать!»

Ранее сообщалось, что Любенович рассказал, где хочет продолжить карьеру.

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Сергій Турчак Источник: ФК Минай
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Khafre
вболівай собі на здоровя
а ми болільники Динамо будемо продовжувати вболівати та рвати своє очко (яке вчора заробили в Стамбулі) за наш великий позорний клуб Динамо Київ, на теренах інтернету
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