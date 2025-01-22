«Не торопись туда, назад уже не вернешься». Легенда Динамо – о Ярмоленко

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче Лиги Европы с «Галатасараем»:

– Андрей Ярмоленко, можно сказать, стал героем «Динамо». Пожалуй, после такого матча рано ему завершать карьеру?

– Я вот с ним виделся в Турции, приезжал и смотрел одну игру. Я говорил ему: «Ты не спеши, туда все равно успеешь, к нам. Но назад уже не вернешься». Так постояли и посмеялись. Пока есть силы, пока есть желание, мотивация бегать и двигаться, не надо заканчивать.

Я был уверен, что он еще принесет пользу «Динамо». То, что его иногда подводят травмы, это уже другое дело. А так, он с этим опытом и с тем багажом, который накопил за всю профессиональную карьеру, еще пользу принесет для «Динамо» это точно, – считает Шацких.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко оформил два юбилея, когда сделал дубль в ворота соперника.