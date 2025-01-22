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  4. Ярмоленко, сделав дубль в матче с Галатасараем, оформил два юбилея
Лига Европы
22 января 2025, 13:55 | Обновлено 22 января 2025, 14:00
918
0

Ярмоленко, сделав дубль в матче с Галатасараем, оформил два юбилея

Игроки украинских клубов сделали 120-й дубль в еврокубках, в том числе 60-й – в гостях

22 января 2025, 13:55 | Обновлено 22 января 2025, 14:00
918
0
Ярмоленко, сделав дубль в матче с Галатасараем, оформил два юбилея
ФК Динамо

Дубль Андрея Ярмоленко в матче с «Галатасараем» (3:3) стал 120-м для игроков украинских клубов в еврокубках. 60 раз украинцы «выстреливали» дуплетом в гостях, 59 – дома и 1 – на нейтральных полях. 50 дублей наши футболисты сделали в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Суперкубке УЕФА.

Забивать по два мяча за матч удавалось игрокам 12 украинских команд. При этом чаще других бомбардирам «Динамо» – 48 раз, «Шахтера» – 37, «Днепра» – 12 и «Металлиста» – 7. А если переходить на личности, Андрею Шевченко – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дубль

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Динамо

Колрейн

6:1 (г)

10-й

20.10.1976

КЧ

1/8

Леонид БУРЯК

Динамо

ПАОК

4:0 (д)

20-й

23.10.1985

КК

1/8

Александр ЗАВАРОВ

Динамо

Университатя

2:2 (г)

30-й

03.10.1990

КК

1/16

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Динамо

КуПС

4:0 (д)

40-й

18.09.1997

КК

1/16

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Боавишта

3:2 (г)

50-й

08.03.2000

ЛЧ

ГТ2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Русенборг

2:1 (г)

60-й

28.09.2004

ЛЧ

ГТ

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Байер

4:2 (д)

70-й

02.08.2006

ЛЧ

КР2

Руслан РОТАНЬ

Динамо

Металургс

4:0 (д)

80-й

26.02.2009

КУ

1/16

Артем КРАВЕЦ

Динамо

Валенсия

2:2 (г)

90-й

14.12.2011

ЛЕ

ГТ

Олег ГУСЕВ

Динамо

Маккаби Т-А

3:3 (д)

100-й

27.11.2013

ЛЧ

ГТ

ДУГЛАС КОСТА

Шахтер

Реал Сосьедад

4:0 (д)

110-й

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

БЕРНАРД

Шахтер

Фейеноорд

2:1 (г)

120-й

21.01.2025

ЛЕ

ОТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Галатасарай

3:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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