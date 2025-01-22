Ярмоленко, сделав дубль в матче с Галатасараем, оформил два юбилея

Дубль Андрея Ярмоленко в матче с «Галатасараем» (3:3) стал 120-м для игроков украинских клубов в еврокубках. 60 раз украинцы «выстреливали» дуплетом в гостях, 59 – дома и 1 – на нейтральных полях. 50 дублей наши футболисты сделали в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Суперкубке УЕФА.

Забивать по два мяча за матч удавалось игрокам 12 украинских команд. При этом чаще других бомбардирам «Динамо» – 48 раз, «Шахтера» – 37, «Днепра» – 12 и «Металлиста» – 7. А если переходить на личности, Андрею Шевченко – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дубль Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Динамо Колрейн 6:1 (г) 10-й 20.10.1976 КЧ 1/8 Леонид БУРЯК Динамо ПАОК 4:0 (д) 20-й 23.10.1985 КК 1/8 Александр ЗАВАРОВ Динамо Университатя 2:2 (г) 30-й 03.10.1990 КК 1/16 Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Динамо КуПС 4:0 (д) 40-й 18.09.1997 КК 1/16 Сергей АТЕЛЬКИН Шахтер Боавишта 3:2 (г) 50-й 08.03.2000 ЛЧ ГТ2 Сергей РЕБРОВ Динамо Русенборг 2:1 (г) 60-й 28.09.2004 ЛЧ ГТ ДИОГО РИНКОН Динамо Байер 4:2 (д) 70-й 02.08.2006 ЛЧ КР2 Руслан РОТАНЬ Динамо Металургс 4:0 (д) 80-й 26.02.2009 КУ 1/16 Артем КРАВЕЦ Динамо Валенсия 2:2 (г) 90-й 14.12.2011 ЛЕ ГТ Олег ГУСЕВ Динамо Маккаби Т-А 3:3 (д) 100-й 27.11.2013 ЛЧ ГТ ДУГЛАС КОСТА Шахтер Реал Сосьедад 4:0 (д) 110-й 17.10.2017 ЛЧ ГТ БЕРНАРД Шахтер Фейеноорд 2:1 (г) 120-й 21.01.2025 ЛЕ ОТ Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо Галатасарай 3:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.