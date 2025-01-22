Ярмоленко, сделав дубль в матче с Галатасараем, оформил два юбилея
Игроки украинских клубов сделали 120-й дубль в еврокубках, в том числе 60-й – в гостях
Дубль Андрея Ярмоленко в матче с «Галатасараем» (3:3) стал 120-м для игроков украинских клубов в еврокубках. 60 раз украинцы «выстреливали» дуплетом в гостях, 59 – дома и 1 – на нейтральных полях. 50 дублей наши футболисты сделали в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Суперкубке УЕФА.
Забивать по два мяча за матч удавалось игрокам 12 украинских команд. При этом чаще других бомбардирам «Динамо» – 48 раз, «Шахтера» – 37, «Днепра» – 12 и «Металлиста» – 7. А если переходить на личности, Андрею Шевченко – 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дубль
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Динамо
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
10-й
|
20.10.1976
|
КЧ
|
1/8
|
Леонид БУРЯК
|
Динамо
|
ПАОК
|
4:0 (д)
|
20-й
|
23.10.1985
|
КК
|
1/8
|
Александр ЗАВАРОВ
|
Динамо
|
Университатя
|
2:2 (г)
|
30-й
|
03.10.1990
|
КК
|
1/16
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Динамо
|
КуПС
|
4:0 (д)
|
40-й
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Боавишта
|
3:2 (г)
|
50-й
|
08.03.2000
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Русенборг
|
2:1 (г)
|
60-й
|
28.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Байер
|
4:2 (д)
|
70-й
|
02.08.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Руслан РОТАНЬ
|
Динамо
|
Металургс
|
4:0 (д)
|
80-й
|
26.02.2009
|
КУ
|
1/16
|
Артем КРАВЕЦ
|
Динамо
|
Валенсия
|
2:2 (г)
|
90-й
|
14.12.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Маккаби Т-А
|
3:3 (д)
|
100-й
|
27.11.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Шахтер
|
Реал Сосьедад
|
4:0 (д)
|
110-й
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
БЕРНАРД
|
Шахтер
|
Фейеноорд
|
2:1 (г)
|
120-й
|
21.01.2025
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Галатасарай
|
3:3 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
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