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  4. «Сделал эмоциональное заявление». В Турции поблагодарили защитника Динамо
Лига Европы
22 января 2025, 14:37 |
949
2

«Сделал эмоциональное заявление». В Турции поблагодарили защитника Динамо

Кристиан Биловар получил позитивные отзывы от местных журналистов

22 января 2025, 14:37 |
949
2
«Сделал эмоциональное заявление». В Турции поблагодарили защитника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Осимхен и Биловар

21 января состоялся матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграли турецкий «Галатасарай» и киевское «Динамо» (3:3). После завершения поединка местные журналисты поблагодарили защитника украинского клуба Кристиана Биловара.

Дело в том, что в Турции случился пожар в отеле и футболист «Динамо» обратил на это внимание.

«Выступая после матча, футболист киевского «Динамо» Кристиан Боливар коснулся катастрофы в отеле в Болу (Турция). Защитник сделал эмоциональное заявление и сказал: «Я сожалею о пожаре в Турции, нам не хотелось радоваться голам. Мне жаль турецкий народ», – сказал он.

В то же время игроки «Галатасарая», которые с энтузиазмом праздновали гол во время матча, вызвали негативную реакцию со стороны болельщиков. В то время как по всей стране царила тяжелая атмосфера из-за пожара в Болу, высказывания Боливара получили высокую оценку турецких фанатов», – сообщает турецкая пресса.

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Лига Европы Динамо Киев Галатасарай - Динамо Галатасарай Кристиан Биловар
Микола Титюк Источник
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Андрій Милявський
двічі по тексту назвали його "Боліваром"
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