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Италия
22 января 2025, 14:14 | Обновлено 22 января 2025, 14:47
1476
2

Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ

Роман Яремчук мог сменить «Олимпиакос» на «Венецию»

22 января 2025, 14:14 | Обновлено 22 января 2025, 14:47
1476
2
Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Итальянская «Венеция» интересовалась украинским нападающим греческого «Олимпиакоса» Романом Яремчуком, сообщает издание Europa Calcio.

По информации источника, клуб Серии А договорился с «красно-белыми» об аренде 29-летнего футболиста, но сам игрок отказался от перехода, потому что ожидает предложений от более сильных команд.

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.

Ранее Александр Кучер посоветовал донецкому «Шахтеру» не подписывать Романа Яремчука.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Венеция трансферы трансферы Серии A чемпионат Греции по футболу аренда игрока
Дмитро Вус Источник
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Saar
Пздц! Ти на лігу дивись! Серія А! Перейшовши у Венецію, показав би себе і можливо б тебе взяла до себе, наприклад Фіорентина чи Лаціо! А так у греків і гратимеш!
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+3
MIRRA
гарна країна, тепло, море... Можна ненапрягаючись забивати по 2-3 голи в сезон...  Жирний контракт...
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+1
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