Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ
Роман Яремчук мог сменить «Олимпиакос» на «Венецию»
Итальянская «Венеция» интересовалась украинским нападающим греческого «Олимпиакоса» Романом Яремчуком, сообщает издание Europa Calcio.
По информации источника, клуб Серии А договорился с «красно-белыми» об аренде 29-летнего футболиста, но сам игрок отказался от перехода, потому что ожидает предложений от более сильных команд.
В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.
Ранее Александр Кучер посоветовал донецкому «Шахтеру» не подписывать Романа Яремчука.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэдисон Киз дала короткое флеш-интервью на корте после игры с Элиной на мейджоре
Экс-футболист Динамо шокирован поведением некоторых украинских военных