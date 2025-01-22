Игрок сборной Украины получил предложение из топ-лиги. Известен ответ

Итальянская «Венеция» интересовалась украинским нападающим греческого «Олимпиакоса» Романом Яремчуком, сообщает издание Europa Calcio.

По информации источника, клуб Серии А договорился с «красно-белыми» об аренде 29-летнего футболиста, но сам игрок отказался от перехода, потому что ожидает предложений от более сильных команд.

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.8 миллиона евро.

Ранее Александр Кучер посоветовал донецкому «Шахтеру» не подписывать Романа Яремчука.