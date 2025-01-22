ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Динамо стал игроком аутсайдера греческой Суперлиги
Беньямин Вербич перешел в «Левадиакос»
Клуб греческой Суперлиги «Левадиакос» объявил о подписании 31-летнего словенского вингера Беньямина Вербича, который в прошлом был одним из лидеров «Динамо».
В «Левадиакос» Вербич перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал после расторжения контракта с «Панатинаикосом».
По неофициальным данным, соглашение Вербича с «Левадиакосом» рассчитано до конца сезона-2024/25.
«Левадиакос» является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Суперлиги. Эта команда занимает 12-е место в турнирной таблице при 14 участниках чемпионата.
Напомним, Вербич был игроком «Динамо» с 2018 по 2022 годы. Провел за киевскую команду 121 матч, отличившись 37 голами и 12 ассистами.
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