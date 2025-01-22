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  4. Черноморец отменил спарринг. Известна причина
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 16:49 |
463
0

Черноморец отменил спарринг. Известна причина

Проведению матча с косовским клубом «Дукаджини» помешал сильный ливень

22 января 2025, 16:49 |
463
0
Черноморец отменил спарринг. Известна причина
ФК Черноморец

«Черноморец» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. В среду. 22 января, одесский клуб должен был провести первый контрольный матч. Соперником должен был стать клуб «Дукаджини» (Клине), занимающий 7 место в чемпионате Косово. Однако вмешалась погода.

На месторасположение «Черноморца» в Турции обрушился мощный ливень. Вода затопила все футбольные поля. Стороны приняли решение отказаться от проведения поединка.

Следующий поединок «Черноморца» запланирован на 26 января. Подопечные Александра Бабича должны сыграть с клубом «Дрита» (Гнилане, Косово).

Ранее сообщалось, что еще один игрок «Полесья» перейдет в «Черноморец» на правах аренды.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Черноморец Одесса Дукаджини Александр Бабич
Сергій Турчак Источник: ФК Черноморец
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