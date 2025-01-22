Черноморец отменил спарринг. Известна причина

«Черноморец» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. В среду. 22 января, одесский клуб должен был провести первый контрольный матч. Соперником должен был стать клуб «Дукаджини» (Клине), занимающий 7 место в чемпионате Косово. Однако вмешалась погода.

На месторасположение «Черноморца» в Турции обрушился мощный ливень. Вода затопила все футбольные поля. Стороны приняли решение отказаться от проведения поединка.

Следующий поединок «Черноморца» запланирован на 26 января. Подопечные Александра Бабича должны сыграть с клубом «Дрита» (Гнилане, Косово).

Ранее сообщалось, что еще один игрок «Полесья» перейдет в «Черноморец» на правах аренды.