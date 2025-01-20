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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 22:52 | Обновлено 21 января 2025, 00:30
787
0

Еще один игрок Полесья перейдет в Черноморец на правах аренды

Состав «моряков» пополнит уже третий футболист

20 января 2025, 22:52 | Обновлено 21 января 2025, 00:30
787
0
Еще один игрок Полесья перейдет в Черноморец на правах аренды
ФК Полесье. Сергей Корнийчук

В период зимнего антракта в чемпионате житомирское «Полесье» не обойдется без серьезных кадровых изменений.

На данный момент этот клуб уже приобрел нескольких новых исполнителей, которые займут места выбывших игроков, список которых в последнее время расширился.

Как стало известно Sport.ua, кроме Эмиля Мустафаева и Богдана Панчишина в аренду в «Черноморец» житомирский клуб отдал еще одного футболиста. Им является левый защитник Сергей Корнийчук.

В осенней части сезона 2024/25 он играл во второй лиге за «Полесье-2», а незадолго до зимнего перерыва был включен в заявку главной команды на матч с луганской «Зарей». Однако на поле в нем так и не появился.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» возьмет в аренду двух игроков «Полесья».

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Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ инсайд аренда игрока Эмиль Мустафаев Сергей Корнийчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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