Источник: Черноморец возьмет в аренду двух игроков Полесья

Одесский «Черноморец» заключит арендные соглашения с двумя футболистами житомирского «Полесья», сообщает ТаТоТаке.

До конца сезона 2024/25 в составе моряков будут выступать 23-летний плеймейкер Эмиль Мустафаев и 20-летний универсальный полузащитник Богдан Панчишин. Арендное соглашение Мустафаева не предусматривает опцию выкупа.

Эмиль Мустафаев, воспитанник «Александрии», в этом сезоне провел 12 матчей за первую команду «Полесье» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Богдан Панчишин, воспитанник «Карпат» и «Львова», играл за команду «Полесье-2» во Второй лиге, где провел 11 матчей без результативных действий.

«Черноморец» ушел на зимний перерыв на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков и находясь в зоне вылета.