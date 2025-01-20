Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Черноморец возьмет в аренду двух игроков Полесья
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 20:43 | Обновлено 20 января 2025, 21:02
328
0

Источник: Черноморец возьмет в аренду двух игроков Полесья

Эмиль Мустафаев и Богдан Панчишин могут стать игроками одесского клуба

20 января 2025, 20:43 | Обновлено 20 января 2025, 21:02
328
0
Источник: Черноморец возьмет в аренду двух игроков Полесья
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Одесский «Черноморец» заключит арендные соглашения с двумя футболистами житомирского «Полесья», сообщает ТаТоТаке.

До конца сезона 2024/25 в составе моряков будут выступать 23-летний плеймейкер Эмиль Мустафаев и 20-летний универсальный полузащитник Богдан Панчишин. Арендное соглашение Мустафаева не предусматривает опцию выкупа.

Эмиль Мустафаев, воспитанник «Александрии», в этом сезоне провел 12 матчей за первую команду «Полесье» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Богдан Панчишин, воспитанник «Карпат» и «Львова», играл за команду «Полесье-2» во Второй лиге, где провел 11 матчей без результативных действий.

«Черноморец» ушел на зимний перерыв на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков и находясь в зоне вылета.

По теме:
В клубе не держат. Защитник Милана может присоединиться к турецкому гранду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Готовят четвертый переход. Названа сумма, которую Ман Сити потратит зимой
Черноморец Одесса Полесье Житомир трансферы аренда игрока ТаТоТаке трансферы УПЛ Эмиль Мустафаев
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Бокс | 20 января 2025, 07:48 6
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок

Александр разместился на шестой позиции

Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 20 января 2025, 12:59 58
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж

Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично

Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2025, 07:23
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Футбол | 20.01.2025, 19:21
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 3
Футбол
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 35
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем