Источник: воспитанник Черноморца покинет клуб Первой лиги

23-летний центральный полузащитник Станислав Мораренко покинет команду «Диназ» Вышгород.

Об этом решении воспитанника одесского «Черноморца» сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

Дальнейшее место продолжения карьеры украинского футболиста пока неизвестно.

В первой части сезона Первой лиги он провел за Диназ 12 матчей и отметился одним голом.

Мораренко играл за клубы Черноморец, Днестровец, Колос Ковалевка, Подолье Хмельницкий, Металлист Харьков, Диназ Вышгород.