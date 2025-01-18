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Украина. Первая лига
18 января 2025, 10:23 | Обновлено 18 января 2025, 10:38
200
0

Источник: воспитанник Черноморца покинет клуб Первой лиги

Станислав Мораренко попрощается с командой Диназ Вышгород

18 января 2025, 10:23 | Обновлено 18 января 2025, 10:38
200
0
Источник: воспитанник Черноморца покинет клуб Первой лиги
ФК Диназ. Станислав Мораренко

23-летний центральный полузащитник Станислав Мораренко покинет команду «Диназ» Вышгород.

Об этом решении воспитанника одесского «Черноморца» сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

Дальнейшее место продолжения карьеры украинского футболиста пока неизвестно.

В первой части сезона Первой лиги он провел за Диназ 12 матчей и отметился одним голом.

Мораренко играл за клубы Черноморец, Днестровец, Колос Ковалевка, Подолье Хмельницкий, Металлист Харьков, Диназ Вышгород.

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Станислав Мораренко Диназ Вышгород трансферы Первая лига Украины Дмитрий Венков Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Telegram
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