Украина. Первая лига18 января 2025, 10:23 | Обновлено 18 января 2025, 10:38
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Источник: воспитанник Черноморца покинет клуб Первой лиги
Станислав Мораренко попрощается с командой Диназ Вышгород
18 января 2025, 10:23 | Обновлено 18 января 2025, 10:38
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23-летний центральный полузащитник Станислав Мораренко покинет команду «Диназ» Вышгород.
Об этом решении воспитанника одесского «Черноморца» сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.
Дальнейшее место продолжения карьеры украинского футболиста пока неизвестно.
В первой части сезона Первой лиги он провел за Диназ 12 матчей и отметился одним голом.
Мораренко играл за клубы Черноморец, Днестровец, Колос Ковалевка, Подолье Хмельницкий, Металлист Харьков, Диназ Вышгород.
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