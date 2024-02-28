Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харьковский Металлист расстался с молодым полузащитником
Украина. Первая лига
28 февраля 2024, 23:14 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:28
140
0

Харьковский Металлист расстался с молодым полузащитником

Станислав Мораренко не задержался в харьковском клубе

28 февраля 2024, 23:14 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:28
140
0
Харьковский Металлист расстался с молодым полузащитником
Facebook. Станислав Мораренко

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Станислав Мораренко, который в июле 2023 года подписал с «Металлистом» контракт на полтора года, договорился с желто-синими о расторжении трудового договора.

22-летний уроженец Одесской области провел за харьковчан 16 официальных матчей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее Мораренко поиграл за юношеские команды «Черноморца» и «Колоса», а также «Подолье» и «Диназ». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

«Металлист» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент с 14 очками занимает 6-е место.

На днях стало известно, что легионер «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в китайском клубе «Циндао Вест Кост».

По теме:
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
Источник: на просмотр в Черноморец приехал аргентинец с опытом игры в УПЛ
Конкурентом Мудрика по позиции в Челси интересуются в Саудовской Аравии
Металлист Харьков инсайд трансферы расторжение контракта
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Футбол | 28 февраля 2024, 07:03 17
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов

Александр Драмбаев опубликовал послание для Анатолия Куртева

Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Футбол | 28 февраля 2024, 17:05 19
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре

Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн

Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Футбол | 28.02.2024, 04:40
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Футбол | 28.02.2024, 22:14
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?
Футбол | 28.02.2024, 21:24
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
26.02.2024, 21:23 1
Футбол
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
26.02.2024, 17:19 153
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
26.02.2024, 16:25
Теннис
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
26.02.2024, 19:14
Бокс
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем