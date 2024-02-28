Харьковский Металлист расстался с молодым полузащитником
Станислав Мораренко не задержался в харьковском клубе
Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Станислав Мораренко, который в июле 2023 года подписал с «Металлистом» контракт на полтора года, договорился с желто-синими о расторжении трудового договора.
22-летний уроженец Одесской области провел за харьковчан 16 официальных матчей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее Мораренко поиграл за юношеские команды «Черноморца» и «Колоса», а также «Подолье» и «Диназ». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 100 тысяч евро.
«Металлист» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент с 14 очками занимает 6-е место.
На днях стало известно, что легионер «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в китайском клубе «Циндао Вест Кост».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Драмбаев опубликовал послание для Анатолия Куртева
Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн