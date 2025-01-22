«Рано его отправлять на отдых». Эксперт – о лидерах Динамо

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов прокомментировал результат матча киевского «Динамо» в Лиге Европы против «Галатасарая» (3:3), а также назвал главных героев этой встречи:

– С выходом Ярмоленко игра освежилась, приобрела яркие краски. В итоге «Динамо» заслужило ничью. Главное, уступая в два мяча, не скисли и не остановились, как было раньше. Правда на фоне неплохой игры, это касается только второй 45-минутки матча, прослеживался колоссальный брак в передачах и в умении работать с мячом.

– Кроме Ярмоленко, кого можно еще выделить?

– Михавко и Буяльского. Молодой защитник сыграл на достойном уровне, чего и ожидают от него. Опытный Буяльский вел игру, через него строился конструктивизм атакующих действий команды. А Ярмоленко доказал, что его еще рано отправлять на заслуженный отдых, – поделился мнением Севидов.