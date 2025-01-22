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Лига Европы
22 января 2025, 13:27 | Обновлено 22 января 2025, 13:32
828
1

«Рано его отправлять на отдых». Эксперт – о лидерах Динамо

Александр Севидов прокомментировал результат седьмого тура Лиги Европы

22 января 2025, 13:27 | Обновлено 22 января 2025, 13:32
828
1
«Рано его отправлять на отдых». Эксперт – о лидерах Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов прокомментировал результат матча киевского «Динамо» в Лиге Европы против «Галатасарая» (3:3), а также назвал главных героев этой встречи:

– С выходом Ярмоленко игра освежилась, приобрела яркие краски. В итоге «Динамо» заслужило ничью. Главное, уступая в два мяча, не скисли и не остановились, как было раньше. Правда на фоне неплохой игры, это касается только второй 45-минутки матча, прослеживался колоссальный брак в передачах и в умении работать с мячом.

– Кроме Ярмоленко, кого можно еще выделить?

– Михавко и Буяльского. Молодой защитник сыграл на достойном уровне, чего и ожидают от него. Опытный Буяльский вел игру, через него строился конструктивизм атакующих действий команды. А Ярмоленко доказал, что его еще рано отправлять на заслуженный отдых, – поделился мнением Севидов.

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Лига Европы Динамо Киев Галатасарай Галатасарай - Динамо Андрей Ярмоленко Тарас Михавко Виталий Буяльский Александр Севидов
Микола Титюк Источник: UA-Football
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