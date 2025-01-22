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  4. Мбаппе – о Неймаре: «Удачи ему. Я могу много чего о нем рассказать»
Испания
22 января 2025, 13:42 |
534
1

Мбаппе – о Неймаре: «Удачи ему. Я могу много чего о нем рассказать»

Лидер мадридского «Реала» ответил бразильскому футболисту

22 января 2025, 13:42 |
534
1
Мбаппе – о Неймаре: «Удачи ему. Я могу много чего о нем рассказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе решил прокомментировать слова Неймара – ранее бразильский футболист заявил, что француз имел большое эго и не помогал партнерам, когда они играли вместе за «ПСЖ»:

«Удачи ему. Я могу много чего о нем рассказать, но не буду этого делать. Пусть между нами останутся позитивные отношения. Он – уникальный игрок и я помню все совместные моменты, которые мы провели в Париже.

Сейчас моя карьера сосредоточена в Мадриде, я продолжаю наслаждаться этим городом. Я сосредоточен на своих целях и задачах. Мне больше нечего сказать. Я уважаю Неймара, удачи ему и его близким», – поделился мнением Мбаппе.

В этом сезоне Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей в чемпионате, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. В списке бомбардиров Ла Лиги француз разместился на второй позиции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Неймар
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Гарна відповідь , це не Мілевцький з Неймаром )  
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