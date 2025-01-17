«Мбаппе завидовал нам после прихода Месси». Неймар – о карьере в ПСЖ

Бразильский футболист Неймар, который является игроком «Аль-Хиляля» (Саудовская Аравия), вспомнил свой период карьеры в «ПСЖ» и рассказал о взаимоотношениях с французом Килианом Мбаппе:

«Я называл Килиана золотым мальчиком. Я всегда говорил, что он будет одним из лучших футболистов в мире. Я всегда помогал, разговаривал с ним, он приходил ко мне в свободное время, мы вместе ужинали.

У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси он немного завидовал. Возможно, ревновал нас (смеется – прим.)

Хорошо иметь эго, но вы должны знать, что вы не играете в одиночку. Рядом с вами всегда есть ваши партнеры и одноклубники. Большое эго было почти везде. Если никто не помогает друг другу на поле, становится невозможно что-то выиграть», – подытожил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар может получить статус свободного агента после завершения текущего сезона.