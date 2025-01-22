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  4. «Помню те десять минут». Экс-игрок Динамо признался, почему ушел из клуба
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 12:31 |
1184
1

«Помню те десять минут». Экс-игрок Динамо признался, почему ушел из клуба

Игорь Харатин перебрался в ровенский «Верес»

22 января 2025, 12:31 |
1184
1
«Помню те десять минут». Экс-игрок Динамо признался, почему ушел из клуба
УАФ. Игорь Харатин

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин рассказал о своем дебюте за киевское «Динамо» и назвал причину, почему покинул столичный клуб:

– Сейчас я счастлив. Готовлюсь ко второй части сезона. Чувствую себя прекрасно.

– Расскажи о своем дебюте в футболке «Динамо».

– Отлично помню те десять минут. Я был в лагере юношеской сборной и в день матча главный тренер Сергей Ребров пригласил меня в основу. Я приехал, очень нервничал, но вечером дебютировал в составе команды. Почему покинул «Динамо»? Стремился больше играть, – признался Харатин.

17 января полузащитник подписал контракт с ровенским «Вересом». 29-летний футболист договорился о сотрудничестве на ближайшие два с половиной года.

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Динамо Киев Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Игорь Харатин Сергей Ребров
Микола Титюк Источник: ФК Верес
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Falko
Прибрехує ) Більше грати? Так він стабільно грав за U-21.
Харатін був досить хорошим опорником, із пасиком, баченням поля і розумінням гри. Ребров його поступово підводив під основу. Але Ігор вирішив, що він уже топ, а його недооцінюють. Розірвав контракт і почесав улаштовуватись чи то в Німеччину, чи то в Голландію. Ну, от, тепер він щасливий, що підписався у Верес )
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