«Помню те десять минут». Экс-игрок Динамо признался, почему ушел из клуба

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин рассказал о своем дебюте за киевское «Динамо» и назвал причину, почему покинул столичный клуб:

– Сейчас я счастлив. Готовлюсь ко второй части сезона. Чувствую себя прекрасно.

– Расскажи о своем дебюте в футболке «Динамо».

– Отлично помню те десять минут. Я был в лагере юношеской сборной и в день матча главный тренер Сергей Ребров пригласил меня в основу. Я приехал, очень нервничал, но вечером дебютировал в составе команды. Почему покинул «Динамо»? Стремился больше играть, – признался Харатин.

17 января полузащитник подписал контракт с ровенским «Вересом». 29-летний футболист договорился о сотрудничестве на ближайшие два с половиной года.