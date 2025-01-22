Источник: Динамо не получало никаких предложений по Попову

Киевское «Динамо» не получало никаких предложений по трансферу украинского защитника Дениса Попова. Об этом пишет Dynamo.kiev.ua.

Раньше была информация, что турецкий «Трабзонспор» может бесплатно подписать Дениса Попова. В турецком клубе уже в ближайшее время станет на одного украинца больше – форвард Даниил Сикан уже прибыл в Турцию.

Контракт Попова с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfernarkt оценивает центрбека «бело-синих» в 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд планирует переманить четырех украинцев из-за войны.