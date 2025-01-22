Источник: Динамо не получало никаких предложений по Попову
Денис находиться в расположении «бело-синих»
Киевское «Динамо» не получало никаких предложений по трансферу украинского защитника Дениса Попова. Об этом пишет Dynamo.kiev.ua.
Раньше была информация, что турецкий «Трабзонспор» может бесплатно подписать Дениса Попова. В турецком клубе уже в ближайшее время станет на одного украинца больше – форвард Даниил Сикан уже прибыл в Турцию.
Контракт Попова с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfernarkt оценивает центрбека «бело-синих» в 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что турецкий гранд планирует переманить четырех украинцев из-за войны.
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