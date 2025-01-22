Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Источник: Динамо не получало никаких предложений по Попову
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 12:28 |
359
1

Источник: Динамо не получало никаких предложений по Попову

Денис находиться в расположении «бело-синих»

22 января 2025, 12:28 |
359
1
Источник: Динамо не получало никаких предложений по Попову
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Киевское «Динамо» не получало никаких предложений по трансферу украинского защитника Дениса Попова. Об этом пишет Dynamo.kiev.ua.

Раньше была информация, что турецкий «Трабзонспор» может бесплатно подписать Дениса Попова. В турецком клубе уже в ближайшее время станет на одного украинца больше – форвард Даниил Сикан уже прибыл в Турцию.

Контракт Попова с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года. Transfernarkt оценивает центрбека «бело-синих» в 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд планирует переманить четырех украинцев из-за войны.

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Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
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