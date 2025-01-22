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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:52 | Обновлено 22 января 2025, 12:17
1209
0

Легионер и украинец. Названы кандидаты на замену Калюжному в Александрии

«Горожане» интересуются Франклином Камлеу и Виталием Бойко

22 января 2025, 11:52 | Обновлено 22 января 2025, 12:17
1209
0
Легионер и украинец. Названы кандидаты на замену Калюжному в Александрии
ФК Александрия. Иван Калюжный

«Александрия» интересуется камерунским полузащитником албанского «Скендербеу» Франклином Камлеу, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, руководство «горожан» видит в 21-летнем футболисте замену для Ивана Калюжного, который, скорее всего, покинет клуб в течение следующих 6 месяцев.

Также отмечается, что в сфере интересов «Александрии» есть полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко.

В сезоне 2024/25 Франклин Камлеу провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 125 тысяч евро.

На счету Виталия Бойко 1 ассист в 10 поединках этой кампании. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.

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Виталий Бойко Иван Калюжный Александрия ЛНЗ Черкассы Скендербеу трансферы трансферы УПЛ чемпионат Албании по футболу
Дмитро Вус Источник: Telegram
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