Легионер и украинец. Названы кандидаты на замену Калюжному в Александрии
«Горожане» интересуются Франклином Камлеу и Виталием Бойко
«Александрия» интересуется камерунским полузащитником албанского «Скендербеу» Франклином Камлеу, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, руководство «горожан» видит в 21-летнем футболисте замену для Ивана Калюжного, который, скорее всего, покинет клуб в течение следующих 6 месяцев.
Также отмечается, что в сфере интересов «Александрии» есть полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко.
В сезоне 2024/25 Франклин Камлеу провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 125 тысяч евро.
На счету Виталия Бойко 1 ассист в 10 поединках этой кампании. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.
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