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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:58 | Обновлено 22 января 2025, 12:17
807
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с двумя легионерами

Футболисты выступали за юношескую команду

22 января 2025, 11:58 | Обновлено 22 января 2025, 12:17
807
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с двумя легионерами
ФК Кривбасс.

Нигерийские легионеры Чинеду Самсон Ичоку и Узома Принцевилл Чиджоке покинули расположение криворожского «Кривбасса». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит за игру нигерийских футболистов», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб решил не активировать опцию выкупа и не продолжать сотрудничество с легионерами юношеской команды клуба - U-19.

19-летние Ичоку и Чиджоке присоединились к «Кривбассу» U-19 в сентябре 2024 года. Узома сыграл 5 матчей в юношеском чемпионате, дебютировав в игре против «Динамо» U-19. В общей сложности провел на поле 122 минуты игрового времени. Чинеду, несмотря на то, что был заявлен в трех матчах, так и не вышел на поле.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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Gargantua81
этим юношам лет по 40
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