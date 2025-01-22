ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с двумя легионерами
Футболисты выступали за юношескую команду
Нигерийские легионеры Чинеду Самсон Ичоку и Узома Принцевилл Чиджоке покинули расположение криворожского «Кривбасса». Об этом пишет клубная пресс-служба.
«ФК «Кривбасс» благодарит за игру нигерийских футболистов», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, клуб решил не активировать опцию выкупа и не продолжать сотрудничество с легионерами юношеской команды клуба - U-19.
19-летние Ичоку и Чиджоке присоединились к «Кривбассу» U-19 в сентябре 2024 года. Узома сыграл 5 матчей в юношеском чемпионате, дебютировав в игре против «Динамо» U-19. В общей сложности провел на поле 122 минуты игрового времени. Чинеду, несмотря на то, что был заявлен в трех матчах, так и не вышел на поле.
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