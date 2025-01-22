ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил сотрудничество с двумя легионерами

Нигерийские легионеры Чинеду Самсон Ичоку и Узома Принцевилл Чиджоке покинули расположение криворожского «Кривбасса». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит за игру нигерийских футболистов», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб решил не активировать опцию выкупа и не продолжать сотрудничество с легионерами юношеской команды клуба - U-19.

19-летние Ичоку и Чиджоке присоединились к «Кривбассу» U-19 в сентябре 2024 года. Узома сыграл 5 матчей в юношеском чемпионате, дебютировав в игре против «Динамо» U-19. В общей сложности провел на поле 122 минуты игрового времени. Чинеду, несмотря на то, что был заявлен в трех матчах, так и не вышел на поле.