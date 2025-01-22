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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал своего форварда в клуб из Грузии
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:45 |
657
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал своего форварда в клуб из Грузии

Гитис Паулаускас отныне будет выступать за «Динамо» Батуми

22 января 2025, 11:45 |
657
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал своего форварда в клуб из Грузии
koloskovalivka.com

«Колос» официально объявил о переходе своего форварда Гитиса Паулаускаса в батумское «Динамо».

Сообщается, что нападающий проведет в Грузии на правах аренды весь 2025 год.

25-летний Паулаускас в текущем сезоне сыграл 11 матчей (322 минуты) в УПЛ за «Колос», но голевыми действиями не отличался.

В «Колос» литовский легионер перешел год назад из албанской «Эгнатии» за 200 тысяч евро.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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