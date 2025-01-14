В поисках игрового времени. Легионер клуба УПЛ перешел в аренду

Литовский нападающий «Колоса» Гитис Паулаускас проведет остаток сезона в «Динамо» Батуми, сообщает Мантас Красникас.

По информации источника, 25-летний футболист станет игроком грузинского клуба. Игрок присоединился к украинскому клубу за 200 тысяч евро.

Гитис Паулаускас является игроком сборной Литвы, в которой провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

В текущем сезоне литовский страйкер провел всего 382 минуты на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» подписал нападающего.