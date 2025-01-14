В поисках игрового времени. Легионер клуба УПЛ перешел в аренду

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Гитис Паулаускас из «Колоса» проведет оставшуюся часть сезона в «Динамо» Батуми
Литовский нападающий «Колоса» Гитис Паулаускас проведет остаток сезона в «Динамо» Батуми, сообщает Мантас Красникас.
По информации источника, 25-летний футболист станет игроком грузинского клуба. Игрок присоединился к украинскому клубу за 200 тысяч евро.
Гитис Паулаускас является игроком сборной Литвы, в которой провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
В текущем сезоне литовский страйкер провел всего 382 минуты на клубном уровне.
Ранее сообщалось о том, что «Колос» подписал нападающего.
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