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  4. В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 19:50 |
515
0

В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы

Ковталюк перейдет в состав Колоса

14 января 2025, 19:50 |
515
0
В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
ФК Ворскла. Николай Ковталюк

Клуб УПЛ Колос близок к подписанию контракта с форвардом Николаем Ковталюком, который находится в статусе свободного агента. Ранее игрок покинул состав Ворсклы.

29-летний Ковталюк, который в Ворсклу перебрался из грузинской Дилы, в составе полтавчан забил 2 года в 16 матчах.

Колос в первой части сезона УПЛ забил 11 голов – третий худший результат.

Команда в таблице чемпионата Украины идет на 11-й позиции с 18 набранными очками.

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Николай Ковталюк Колос Ковалевка Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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