Украина. Премьер лига14 января 2025, 19:50 |
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В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
Ковталюк перейдет в состав Колоса
14 января 2025, 19:50 |
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Клуб УПЛ Колос близок к подписанию контракта с форвардом Николаем Ковталюком, который находится в статусе свободного агента. Ранее игрок покинул состав Ворсклы.
29-летний Ковталюк, который в Ворсклу перебрался из грузинской Дилы, в составе полтавчан забил 2 года в 16 матчах.
Колос в первой части сезона УПЛ забил 11 голов – третий худший результат.
Команда в таблице чемпионата Украины идет на 11-й позиции с 18 набранными очками.
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