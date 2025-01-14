В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы

Клуб УПЛ Колос близок к подписанию контракта с форвардом Николаем Ковталюком, который находится в статусе свободного агента. Ранее игрок покинул состав Ворсклы.

29-летний Ковталюк, который в Ворсклу перебрался из грузинской Дилы, в составе полтавчан забил 2 года в 16 матчах.

Колос в первой части сезона УПЛ забил 11 голов – третий худший результат.

Команда в таблице чемпионата Украины идет на 11-й позиции с 18 набранными очками.