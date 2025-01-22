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  4. «Неплохой результат». Первая реакция Свитолиной на вылет из Australian Open
Australian Open
22 января 2025, 09:31 |
770
0

«Неплохой результат». Первая реакция Свитолиной на вылет из Australian Open

Украинка поблагодарила болельщиков за поддержку

22 января 2025, 09:31 |
770
0
«Неплохой результат». Первая реакция Свитолиной на вылет из Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проиграла Мэдисон Киз (США, WTA 14) в 1/4 финала Australian Open 2025. Матч завершился за 1 час и 55 минут в пользу Киз со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

После окончания встречи украинка обратилась к своим болельщикам в Instаgram и поблагодарила их:

«Неплохой результат для первого турнира по возвращении… продолжаем строить дальше. 🧱 Спасибо за поддержку! 🤝»

Для Свитолиной АО-2025 был первым турниром после операции на ноге, которую она перенесла в сентябре 2024 года. На кортах Мельбурна она добыла четыре победы, переиграв Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову.

ФОТО. «Неплохой результат». Реакция Свитолиной на вылет из Australian Open 2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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