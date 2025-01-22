Второй игровой день 7-го тура Лиги чемпионов. Шахтеру нужны две победы
Вечером 22 января состоятся 9 матчей главного еврокубкового турнира
Вечером 22 января пройдут 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста.
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Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).
В плей-офф Лиги чемпионов вышли:
- Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)
- Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)
Шахтер с 4 очками занимает 28-е место в турнирной таблице ЛЧ.
У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и в последнем туре на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.
⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
- 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг
- 19:45. Шахтар – Брест
- 22:00. Арсенал – Динамо Загреб
- 22:00. Милан – Жирона
- 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити
- 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург
- 22:00. Селтик – Янг Бойз
- 22:00. Спарта Прага – Интер
- 22:00. Фейенорд – Бавария
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|19
|15
|1
|3
|62 - 18
|46
|2
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|45
|3
|Утрехт
|19
|12
|4
|3
|36 - 29
|40
|4
|Фейеноорд
|19
|10
|6
|3
|42 - 24
|36
|5
|Твенте
|19
|10
|4
|5
|39 - 25
|34
|6
|АЗ Алкмаар
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|7
|Гоу Эхед Иглс
|19
|9
|4
|6
|35 - 28
|31
|8
|Фортуна Ситтард
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|9
|НАК Бреда
|19
|8
|1
|10
|23 - 32
|25
|10
|Херенвен
|19
|7
|3
|9
|21 - 35
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|7
|2
|10
|28 - 25
|23
|12
|Виллем-II
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|13
|Зволле
|19
|5
|5
|9
|19 - 28
|20
|14
|Хераклес
|18
|4
|6
|8
|21 - 34
|18
|15
|Гронинген
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|16
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17
|Алмере Сити
|19
|2
|4
|13
|10 - 39
|10
|18
|РКК Валвейк
|19
|1
|5
|13
|20 - 44
|8
📊 Инфографика
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