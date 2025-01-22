Второй игровой день 7-го тура Лиги чемпионов. Шахтеру нужны две победы

Вечером 22 января пройдут 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).

В плей-офф Лиги чемпионов вышли:

Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)

Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)

Шахтер с 4 очками занимает 28-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и в последнем туре на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

Читайте также: Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

19:45. РБ Лейпциг – Спортинг

19:45. Шахтар – Брест

22:00. Арсенал – Динамо Загреб

22:00. Милан – Жирона

22:00. ПСЖ – Манчестер Сити

22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург

22:00. Селтик – Янг Бойз

22:00. Спарта Прага – Интер

22:00. Фейенорд – Бавария

🏆 Турнирная таблица

📊 Инфографика