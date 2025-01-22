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Лига чемпионов
22 января 2025, 19:10 | Обновлено 22 января 2025, 19:12
271
0

Второй игровой день 7-го тура Лиги чемпионов. Шахтеру нужны две победы

Вечером 22 января состоятся 9 матчей главного еврокубкового турнира

22 января 2025, 19:10 | Обновлено 22 января 2025, 19:12
271
0
Второй игровой день 7-го тура Лиги чемпионов. Шахтеру нужны две победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 января пройдут 9 матчей второго игрового дня 7-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сыграет в немецком Гельзенкирхене против французского Бреста.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очков из 21), второй идет Барселона (18).

В плей-офф Лиги чемпионов вышли:

  • Ливерпуль (21 очко), Барселона (18), Атлетико (15), Аталанта (14)
  • Арсенал. Байер, Интер, Астон Вилла, Брест, Монако, Лилль (по 13)

Шахтер с 4 очками занимает 28-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались определенные шансы на выход в плей-офф, для этого нужно побеждать Брест (22 января) и в последнем туре на выезде Боруссию Д (29 января). А также надеяться на неудачи конкурентов.

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

  • 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг
  • 19:45. Шахтар – Брест
  • 22:00. Арсенал – Динамо Загреб
  • 22:00. Милан – Жирона
  • 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити
  • 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург
  • 22:00. Селтик – Янг Бойз
  • 22:00. Спарта Прага – Интер
  • 22:00. Фейенорд – Бавария

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 19 15 1 3 62 - 18 46
2 Аякс 19 14 3 2 41 - 17 45
3 Утрехт 19 12 4 3 36 - 29 40
4 Фейеноорд 19 10 6 3 42 - 24 36
5 Твенте 19 10 4 5 39 - 25 34
6 АЗ Алкмаар 19 10 4 5 33 - 19 34
7 Гоу Эхед Иглс 19 9 4 6 35 - 28 31
8 Фортуна Ситтард 19 7 4 8 26 - 32 25
9 НАК Бреда 19 8 1 10 23 - 32 25
10 Херенвен 19 7 3 9 21 - 35 24
11 НЕК Неймеген 19 7 2 10 28 - 25 23
12 Виллем-II 19 6 5 8 24 - 26 23
13 Зволле 19 5 5 9 19 - 28 20
14 Хераклес 18 4 6 8 21 - 34 18
15 Гронинген 18 4 5 9 15 - 28 17
16 Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17 Алмере Сити 19 2 4 13 10 - 39 10
18 РКК Валвейк 19 1 5 13 20 - 44 8
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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