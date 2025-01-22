«Все остальное – слухи». Любенович назвал клуб УПЛ, что им интересовался

Желько Любенович рассказал о конкретных предложениях, которые получал от украинских клубов. Специалист заявил, что имел только одну конкретную заинтересованность.

– С лета и до конца 2024 года время от времени появлялась информация, что в ваших услугах заинтересован то один, то другой клуб. Это были фейки или действительно приглашения имели место?

– К сожалению, это были фейки (улыбается). Только один «Ингулец» действительно был заинтересован в моих услугах. Все остальное – слухи, – лаконично сказал серб.

В нынешнем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.