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  4. «Все остальное – слухи». Любенович назвал клуб УПЛ, что им интересовался
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 08:43 |
795
0

«Все остальное – слухи». Любенович назвал клуб УПЛ, что им интересовался

«Ингулец» действительно интересовался сербским специалистом

22 января 2025, 08:43 |
795
0
«Все остальное – слухи». Любенович назвал клуб УПЛ, что им интересовался
ФК Минай. Желько Любенович

Желько Любенович рассказал о конкретных предложениях, которые получал от украинских клубов. Специалист заявил, что имел только одну конкретную заинтересованность.

– С лета и до конца 2024 года время от времени появлялась информация, что в ваших услугах заинтересован то один, то другой клуб. Это были фейки или действительно приглашения имели место?

– К сожалению, это были фейки (улыбается). Только один «Ингулец» действительно был заинтересован в моих услугах. Все остальное – слухи, – лаконично сказал серб.

В нынешнем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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Желько Любенович Минай отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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