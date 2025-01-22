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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
21.01.2025 19:00 – FT 4 : 1
Аль-Вахда Мекка
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Саудовская Аравия
22 января 2025, 08:23 | Обновлено 22 января 2025, 08:56
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0

Саудовская Аравия. Аль-Хиляль обыграл Аль-Вахду и стал единоличным лидером

Хозяева поля забили соперникам 4 гола

22 января 2025, 08:23 | Обновлено 22 января 2025, 08:56
160
0
Саудовская Аравия. Аль-Хиляль обыграл Аль-Вахду и стал единоличным лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил клуб Аль-Вахда (4:1) и стал единоличным лидером.

Лидеры: Аль-Хиляль (43 очка), Аль-Иттихад (40), Аль-Наср (32), Аль-Кадисия (31), Аль-Ахли (29), Аль-Шабаб (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур, 20 января

Аль-Ріяд – Аль-Таавун – 1:0

Гол: Конате, 90+11 (пен)

Аль-Хиляль – Аль-Вахда – 4:1

Голы: Маркос Леонардо, 7, Малком, 11, 82, Аль-Хамдан, 90+1 – Гудвин, 89

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 16 14 1 1 52 - 15 43
2 Аль-Иттихад 15 13 1 1 37 - 11 40
3 Аль-Наср Эр-Рияд 16 9 5 2 32 - 15 32
4 Аль-Кадисия 15 10 1 4 22 - 11 31
5 Аль-Ахли Джидда 16 9 2 5 25 - 15 29
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 15 8 2 5 22 - 15 26
7 Аль-Рияд 16 7 4 5 20 - 20 25
8 Аль-Халидж 16 7 2 7 22 - 22 23
9 Аль-Таавун 16 6 4 6 18 - 16 22
10 Дамак 15 5 3 7 22 - 26 18
11 Аль-Иттифак 16 5 3 8 17 - 25 18
12 Аль-Холуд 16 4 4 8 19 - 28 16
13 Аль-Ахдуд 16 4 3 9 20 - 24 15
14 Аль-Фейха 16 3 6 7 13 - 25 15
15 Аль-Раед 16 4 2 10 19 - 28 14
16 Аль-Оруба 15 4 1 10 11 - 33 13
17 Аль-Вахда Мекка 16 3 3 10 20 - 39 12
18 Аль-Фатех 15 1 3 11 12 - 35 6
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Рияд Аль-Таавун Аль-Хиляль Аль-Вахда Мекка Маркос Леонардо Малком Крейг Гудвин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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