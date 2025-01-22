21.01.2025 19:00 – FT 4 : 1
Саудовская Аравия22 января 2025, 08:23 | Обновлено 22 января 2025, 08:56
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Саудовская Аравия. Аль-Хиляль обыграл Аль-Вахду и стал единоличным лидером
Хозяева поля забили соперникам 4 гола
22 января 2025, 08:23 | Обновлено 22 января 2025, 08:56
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Вечером 21 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль разгромил клуб Аль-Вахда (4:1) и стал единоличным лидером.
Лидеры: Аль-Хиляль (43 очка), Аль-Иттихад (40), Аль-Наср (32), Аль-Кадисия (31), Аль-Ахли (29), Аль-Шабаб (26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур, 20 января
Аль-Ріяд – Аль-Таавун – 1:0
Гол: Конате, 90+11 (пен)
Аль-Хиляль – Аль-Вахда – 4:1
Голы: Маркос Леонардо, 7, Малком, 11, 82, Аль-Хамдан, 90+1 – Гудвин, 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|16
|14
|1
|1
|52 - 15
|43
|2
|Аль-Иттихад
|15
|13
|1
|1
|37 - 11
|40
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|16
|9
|5
|2
|32 - 15
|32
|4
|Аль-Кадисия
|15
|10
|1
|4
|22 - 11
|31
|5
|Аль-Ахли Джидда
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|7
|Аль-Рияд
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|8
|Аль-Халидж
|16
|7
|2
|7
|22 - 22
|23
|9
|Аль-Таавун
|16
|6
|4
|6
|18 - 16
|22
|10
|Дамак
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|11
|Аль-Иттифак
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|12
|Аль-Холуд
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|13
|Аль-Ахдуд
|16
|4
|3
|9
|20 - 24
|15
|14
|Аль-Фейха
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|15
|Аль-Раед
|16
|4
|2
|10
|19 - 28
|14
|16
|Аль-Оруба
|15
|4
|1
|10
|11 - 33
|13
|17
|Аль-Вахда Мекка
|16
|3
|3
|10
|20 - 39
|12
|18
|Аль-Фатех
|15
|1
|3
|11
|12 - 35
|6
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