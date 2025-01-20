Фирмино, Марез против Вейналдума. В саудовском чемпионате сыгран яркий матч
Вечером 20 января состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 20 января состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттифак на домашней арене уступил Аль-Ахли, который входит в топ-5 лиги, со счетом 1:2.
У хозяев поля забил Джорджиньо Вейналдум, а у гостей отличились Габри Вейга и Роберт Фирмино. Желтую карточку у Аль-Ахли получил Рияд Марез.
Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Кадисия (31), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 29), Аль-Шабаб (по 26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур, 20 января
Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 1:2
Голы: Вейналдум, 90+1 – Вейга, 30, Фирмино, 63
Аль-Фейха – Аль-Холуд – 1:0
Гол: Посуэло, 53
Аль-Раед – Аль-Ахдуд – 0:2
Голы: Педроса, 53 (пен), Бассогог, 66
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора
Бразилец выделил экс-кипера «Барселоны» Виктора Вальдеса