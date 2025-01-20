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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фейха
20.01.2025 17:10 – FT 1 : 0
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
20 января 2025, 23:17 | Обновлено 20 января 2025, 23:34
156
0

Фирмино, Марез против Вейналдума. В саудовском чемпионате сыгран яркий матч

Вечером 20 января состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии

20 января 2025, 23:17 | Обновлено 20 января 2025, 23:34
156
0
Фирмино, Марез против Вейналдума. В саудовском чемпионате сыгран яркий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез и Роберт Фирмино

Вечером 20 января состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттифак на домашней арене уступил Аль-Ахли, который входит в топ-5 лиги, со счетом 1:2.

У хозяев поля забил Джорджиньо Вейналдум, а у гостей отличились Габри Вейга и Роберт Фирмино. Желтую карточку у Аль-Ахли получил Рияд Марез.

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Кадисия (31), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 29), Аль-Шабаб (по 26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур, 20 января

Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 1:2

Голы: Вейналдум, 90+1 – Вейга, 30, Фирмино, 63

Аль-Фейха – Аль-Холуд – 1:0

Гол: Посуэло, 53

Аль-Раед Аль-Ахдуд – 0:2

Голы: Педроса, 53 (пен), Бассогог, 66

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Рияд Марез Джорджиньо Вейналдум Аль-Фейха Аль-Холуд Аль-Раед Аль-Ахдуд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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