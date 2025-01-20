Фирмино, Марез против Вейналдума. В саудовском чемпионате сыгран яркий матч

Вечером 20 января состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттифак на домашней арене уступил Аль-Ахли, который входит в топ-5 лиги, со счетом 1:2.

У хозяев поля забил Джорджиньо Вейналдум, а у гостей отличились Габри Вейга и Роберт Фирмино. Желтую карточку у Аль-Ахли получил Рияд Марез.

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 40 очков), Аль-Кадисия (31), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 29), Аль-Шабаб (по 26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур, 20 января

Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 1:2

Голы: Вейналдум, 90+1 – Вейга, 30, Фирмино, 63

Аль-Фейха – Аль-Холуд – 1:0

Гол: Посуэло, 53

Аль-Раед – Аль-Ахдуд – 0:2

Голы: Педроса, 53 (пен), Бассогог, 66