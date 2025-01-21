«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после матча киевского «Динамо» против «Галатасарая» в седьмом туре основного этапа Лиги Европы (3:3).

– Часто в этом сезоне «Динамо» спрашивали, почему не удалось получить результат. Вопрос обратный: Благодаря чему сегодня удалось?

– Я думаю, что за счет того, что наконец-то киевляне реализовали эти моменты, которые создавали. Это очень важно с такой командой как «Галатасарай». С ними очень тяжело играть при такой поддержке.

Поэтому важно, что мы забили. Еще и три мяча. За всю Лигу Европы ранее забили один гол.

– Очень сильно ощущался этот свист на трибунах. Как считаете, это очень сильно давило на футболистов?

– Я здесь играл, здесь всегда такое давление. Думаю, что футболисты к этому готовы. Я не думаю, что это какая проблема. Напротив, играть при таких активных фанатах – это очень приятно, – сказал Ребров.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский.