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  4. «Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
21 января 2025, 23:09 |
587
0

«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы

Тренер национальной команды поздравил киевский клуб

21 января 2025, 23:09 |
587
0
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай – Динамо

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после матча киевского «Динамо» против «Галатасарая» в седьмом туре основного этапа Лиги Европы (3:3).

– Часто в этом сезоне «Динамо» спрашивали, почему не удалось получить результат. Вопрос обратный: Благодаря чему сегодня удалось?

– Я думаю, что за счет того, что наконец-то киевляне реализовали эти моменты, которые создавали. Это очень важно с такой командой как «Галатасарай». С ними очень тяжело играть при такой поддержке.

Поэтому важно, что мы забили. Еще и три мяча. За всю Лигу Европы ранее забили один гол.

– Очень сильно ощущался этот свист на трибунах. Как считаете, это очень сильно давило на футболистов?

– Я здесь играл, здесь всегда такое давление. Думаю, что футболисты к этому готовы. Я не думаю, что это какая проблема. Напротив, играть при таких активных фанатах – это очень приятно, – сказал Ребров.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский.

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Динамо Киев Сергей Ребров Галатасарай Галатасарай - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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