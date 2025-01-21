«Надо искать позитив в ничьей Динамо». Экс-хавбек киевлян – об игре в ЛЕ

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка в Лиге Европы между футболистами турецкого «Галатасарая» и подопечными Александра Шовковского:

«Если откровенно, то были определенные опасения перед противостоянием в Стамбуле. Все же, динамовцы еще никогда так рано не начинали вторую часть сезона, к тому же, это был первый официальный матч в этом году и сразу с амбициозным «Галатасараем» с его невероятными фанами.

Да, было трудно, иногда везло, снова не обходилось без ошибок в обороне, промахов при стандартных положениях, слишком часто хозяева пробивали по нашим воротам, но давайте искать позитив в добытом очке.

Прежде всего, динамовцы пытались и в гостях диктовать свои условия, действовали первым номером, были активны в переходной фазе и не могли не быть вознаграждены забитыми мячами за проявленный характер.

Конечно, рад за Андрея Ярмоленко, который оформил «дубль» в 90 юбилейном матче за «Динамо» в еврокубках.

Это была первая ничья киевлян в текущей Лиге Европы, надеюсь, что в заключительном матче – с РФШ (Латвия) отпразднуем и первую победу».

Ранее мы сообщали, что бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился впечатлениями об обслуживании поединка Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо».