Вингер, с которым трогательно расстался Кривбасс, перешел в Ираклис

28-летний ивуарийский экс-вингер «Кривбасса» Жан-Морель По нашел новый клуб в своей карьере.

Африканец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, с клубом второго греческого дивизиона «Ираклис».

По с сентября 2022 года был в «Кривбассе», где играл сперва на правах аренды, а затем и в статусе полноценного игрока украинского клуба, но несколько дней назад договорился с криворожанами о досрочном расторжении контракта.

Отметим, что «Кривбасс» очень трогательно попрощался с Жан-Морелем По, посвятив тому отдельный видеоролик.