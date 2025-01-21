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  4. Вингер, с которым трогательно расстался Кривбасс, перешел в Ираклис
Греция
21 января 2025, 21:59 |
137
0

Вингер, с которым трогательно расстался Кривбасс, перешел в Ираклис

Жан-Морель По продолжит карьеру в Греции

21 января 2025, 21:59 |
137
0
Вингер, с которым трогательно расстался Кривбасс, перешел в Ираклис
iraklis-fc.com. Жан-Морель По

28-летний ивуарийский экс-вингер «Кривбасса» Жан-Морель По нашел новый клуб в своей карьере.

Африканец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, с клубом второго греческого дивизиона «Ираклис».

По с сентября 2022 года был в «Кривбассе», где играл сперва на правах аренды, а затем и в статусе полноценного игрока украинского клуба, но несколько дней назад договорился с криворожанами о досрочном расторжении контракта.

Отметим, что «Кривбасс» очень трогательно попрощался с Жан-Морелем По, посвятив тому отдельный видеоролик.

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Жан-Морель По Ираклис чемпионат Греции по футболу Кривбасс Кривой Рог трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Ираклис Салоники
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