Вингер, с которым трогательно расстался Кривбасс, перешел в Ираклис
Жан-Морель По продолжит карьеру в Греции
28-летний ивуарийский экс-вингер «Кривбасса» Жан-Морель По нашел новый клуб в своей карьере.
Африканец на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, с клубом второго греческого дивизиона «Ираклис».
По с сентября 2022 года был в «Кривбассе», где играл сперва на правах аренды, а затем и в статусе полноценного игрока украинского клуба, но несколько дней назад договорился с криворожанами о досрочном расторжении контракта.
Отметим, что «Кривбасс» очень трогательно попрощался с Жан-Морелем По, посвятив тому отдельный видеоролик.
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