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  4. Барселона избавится от Левандовски. Ему нашли замену, это не Холанд
Испания
22 января 2025, 04:59 |
647
0

Барселона избавится от Левандовски. Ему нашли замену, это не Холанд

Каталонский клуб рассчитывает на трансфер Душана Влаховича

22 января 2025, 04:59 |
647
0
Барселона избавится от Левандовски. Ему нашли замену, это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. Такие варианты как Эрлинг Холанд и Виктор Дьокереш маловероятны. «Барса» приложит максимум усилий, чтобы подписать летом Душана Влаховича из «Ювентуса». Именно этот футболист является целью номер один для «сине-гранатовых».

В этом сезоне на клубном уровне Влахович провел 24 матча и забил 12 голов. Ранее сообщалось, что Влаховичем интересуется «Челси».

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Роберт Левандовски Душан Влахович трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Ювентус Барселона
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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