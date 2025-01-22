Барселона избавится от Левандовски. Ему нашли замену, это не Холанд

Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. Такие варианты как Эрлинг Холанд и Виктор Дьокереш маловероятны. «Барса» приложит максимум усилий, чтобы подписать летом Душана Влаховича из «Ювентуса». Именно этот футболист является целью номер один для «сине-гранатовых».

В этом сезоне на клубном уровне Влахович провел 24 матча и забил 12 голов. Ранее сообщалось, что Влаховичем интересуется «Челси».

