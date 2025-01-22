Барселона избавится от Левандовски. Ему нашли замену, это не Холанд
Каталонский клуб рассчитывает на трансфер Душана Влаховича
Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. Такие варианты как Эрлинг Холанд и Виктор Дьокереш маловероятны. «Барса» приложит максимум усилий, чтобы подписать летом Душана Влаховича из «Ювентуса». Именно этот футболист является целью номер один для «сине-гранатовых».
В этом сезоне на клубном уровне Влахович провел 24 матча и забил 12 голов. Ранее сообщалось, что Влаховичем интересуется «Челси».
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