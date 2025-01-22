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Лига чемпионов
22 января 2025, 01:23 | Обновлено 22 января 2025, 01:38
86
0

Драма на Метрополитано. Ключевая статистика матча Атлетико – Байер

«Матрасники» вырвали победу дома на последних минутах матча (2:1)

22 января 2025, 01:23 | Обновлено 22 января 2025, 01:38
86
0
Драма на Метрополитано. Ключевая статистика матча Атлетико – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Ванда Метрополитано» состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Байер». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (дубль) и Пьеро Инкапье.

Статистика

Атлетико Мадрид – Байер

  • Владение мячом: 30% – 70%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.77 – 0.84
  • Большие шансы: 2 – 1
  • Удары по воротам: 5 – 13
  • Удары в створ ворот: 2 – 4
  • Сейвы: 3 – 0
  • Угловые: 3 – 4
  • Фолы: 7 – 14
  • Передачи: 300 – 711
  • Точные передачи: 228 – 654
  • Отборы мяча: 12 – 7
  • Штрафные удары: 14 – 7
  • Желтые карточки: 2 – 4
  • Красные карточки: 1 – 1

«Атлетико Мадрид» находится на третьем месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Байер» находится на шестом месте с 13 очками.

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Атлетико Мадрид Байер Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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