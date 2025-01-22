Лига чемпионов22 января 2025, 01:23 | Обновлено 22 января 2025, 01:38
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Драма на Метрополитано. Ключевая статистика матча Атлетико – Байер
«Матрасники» вырвали победу дома на последних минутах матча (2:1)
22 января 2025, 01:23 | Обновлено 22 января 2025, 01:38
86
0
21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Ванда Метрополитано» состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Байер». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (дубль) и Пьеро Инкапье.
Статистика
Атлетико Мадрид – Байер
- Владение мячом: 30% – 70%
- Ожидаемые голы (xG): 0.77 – 0.84
- Большие шансы: 2 – 1
- Удары по воротам: 5 – 13
- Удары в створ ворот: 2 – 4
- Сейвы: 3 – 0
- Угловые: 3 – 4
- Фолы: 7 – 14
- Передачи: 300 – 711
- Точные передачи: 228 – 654
- Отборы мяча: 12 – 7
- Штрафные удары: 14 – 7
- Желтые карточки: 2 – 4
- Красные карточки: 1 – 1
«Атлетико Мадрид» находится на третьем месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Байер» находится на шестом месте с 13 очками.
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