Драма на Метрополитано. Ключевая статистика матча Атлетико – Байер

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Ванда Метрополитано» состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Байер». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (дубль) и Пьеро Инкапье.

Статистика

Атлетико Мадрид – Байер

Владение мячом: 30% – 70%

Ожидаемые голы (xG): 0.77 – 0.84

Большие шансы: 2 – 1

Удары по воротам: 5 – 13

Удары в створ ворот: 2 – 4

Сейвы: 3 – 0

Угловые: 3 – 4

Фолы: 7 – 14

Передачи: 300 – 711

Точные передачи: 228 – 654

Отборы мяча: 12 – 7

Штрафные удары: 14 – 7

Желтые карточки: 2 – 4

Красные карточки: 1 – 1

«Атлетико Мадрид» находится на третьем месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Байер» находится на шестом месте с 13 очками.