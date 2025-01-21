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Украина. Первая лига
21 января 2025, 19:25 | Обновлено 21 января 2025, 20:09
911
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай отпустил голкипера, который пришел из Шахтера

Денис Барченко получил статус свободного агента

21 января 2025, 19:25 | Обновлено 21 января 2025, 20:09
911
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай отпустил голкипера, который пришел из Шахтера
ФК Шахтер. Денис Барченко

20-летний голкипер «Миная» Денис Барченко расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

Барченко стал игроком команды из Закаратья в августе 2022 года. За «минайцев» сыграл одну игру против «Металлиста» (0:3).

До «Миная» Барченко был голкипером молодежного состава донецкого «Шахтера». В составе «горняков» вратарь сыграл два матча Юношеской лиги УЕФА.

На счету Дениса одна игра в составе молодежной сборной Украины U-19.

В начале сезона руководство «Миная» имело целью бороться за повышение в классе, но по итогам первой половины чемпионата команда будет пытаться сохранить прописку в Первой лиге.

Ранее стало известно, что закарпатский «Минай» разорвал контракт с главным тренером команды Желько Любеновичем.

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Минай расторжение контракта трансферы
Олександр Сільченко Источник: ФК Минай
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