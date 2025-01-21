ОФИЦИАЛЬНО. Минай отпустил голкипера, который пришел из Шахтера
Денис Барченко получил статус свободного агента
20-летний голкипер «Миная» Денис Барченко расторг контракт с клубом по соглашению сторон.
Барченко стал игроком команды из Закаратья в августе 2022 года. За «минайцев» сыграл одну игру против «Металлиста» (0:3).
До «Миная» Барченко был голкипером молодежного состава донецкого «Шахтера». В составе «горняков» вратарь сыграл два матча Юношеской лиги УЕФА.
На счету Дениса одна игра в составе молодежной сборной Украины U-19.
В начале сезона руководство «Миная» имело целью бороться за повышение в классе, но по итогам первой половины чемпионата команда будет пытаться сохранить прописку в Первой лиге.
Ранее стало известно, что закарпатский «Минай» разорвал контракт с главным тренером команды Желько Любеновичем.
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