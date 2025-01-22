Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать. Шотландец назвал датского кипера Петера Шмейхеля.

«Жестокий. Чрезвычайно требовательный. Вершина датского футбола. Петер Шмейхель – это лучший вратарь, который у меня был», – признался Фергюсон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.