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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»
Англия
22 января 2025, 02:08 |
247
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»

Именитый тренер выделил Петера Шмейхеля

22 января 2025, 02:08 |
247
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать. Шотландец назвал датского кипера Петера Шмейхеля.

«Жестокий. Чрезвычайно требовательный. Вершина датского футбола. Петер Шмейхель – это лучший вратарь, который у меня был», – признался Фергюсон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Алекс Фергюсон Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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