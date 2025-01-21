ФОТО. Новички Манчестер Сити уже приступили к тренировочному процессу

20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов и 19-летний бразильский защитник Витор Рейс уже начали тренировочный процесс с «Манчестер Сити».

Хусанов перешел к «горожанам» из «Ланса». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В первой половине сезона за французский клуб Абдукодир сыграл 13 матчей в Лиге 1 и 2 игры в квалификации Лиги конференций.

Бразилец Рейс переехал в «Манчестер Сити» из «Палмейраса». Его соглашение также будет действовать до 2029 года. Витор сыграл за «Палмейрас» 18 матчей и забил 1 гол.

«Манчестер Сити» также завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.

Getty Images/Global Images Ukraine