ФОТО. Новички Манчестер Сити уже приступили к тренировочному процессу
Хусанов и Рейс познакомились с партнерами по команде
20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов и 19-летний бразильский защитник Витор Рейс уже начали тренировочный процесс с «Манчестер Сити».
Хусанов перешел к «горожанам» из «Ланса». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В первой половине сезона за французский клуб Абдукодир сыграл 13 матчей в Лиге 1 и 2 игры в квалификации Лиги конференций.
Бразилец Рейс переехал в «Манчестер Сити» из «Палмейраса». Его соглашение также будет действовать до 2029 года. Витор сыграл за «Палмейрас» 18 матчей и забил 1 гол.
«Манчестер Сити» также завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.
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