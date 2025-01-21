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Англия
21 января 2025, 17:45 | Обновлено 21 января 2025, 17:48
824
0

ФОТО. Новички Манчестер Сити уже приступили к тренировочному процессу

Хусанов и Рейс познакомились с партнерами по команде

21 января 2025, 17:45 | Обновлено 21 января 2025, 17:48
824
0
ФОТО. Новички Манчестер Сити уже приступили к тренировочному процессу
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов и 19-летний бразильский защитник Витор Рейс уже начали тренировочный процесс с «Манчестер Сити».

Хусанов перешел к «горожанам» из «Ланса». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В первой половине сезона за французский клуб Абдукодир сыграл 13 матчей в Лиге 1 и 2 игры в квалификации Лиги конференций.

Бразилец Рейс переехал в «Манчестер Сити» из «Палмейраса». Его соглашение также будет действовать до 2029 года. Витор сыграл за «Палмейрас» 18 матчей и забил 1 гол.

«Манчестер Сити» также завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Витор Рейс Абдукодир Хусанов тренировка трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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