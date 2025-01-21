ОФИЦИАЛЬНО. Милан расторг контракт с сенегальским защитником
В 2021 году его приобрели у «Монако» за 4 млн евро
28-летний сенегальский защитник «Милана» Фоде Балло-Туре расторг контракт с клубом по соглашению сторон.
Об этом информирует пресс-служба «россонери».
Фоде присоединился к «Милану» в 2021 году. Тогда итальянский клуб приобрел защитника за 4 миллиона евро. В первом для себя сезоне за «Милан» Балло-Туре сыграл 10 матчей в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.
В сезоне 2022/23 на счету Фоде 10 матчей и 1 забитый гол. Но дальше карьера сенегальца пошла на спад.
Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Фулхэме». В Английской Премьер-лиге появлялся 6 раз.
В этом сезоне игрок был переведен в резервную команду «Милан Футуро», которая выступает в Серии C. Там игрок также перестал выходить на поле, и в итоге стороны решили расторгнуть контракт.
Ранее стало известно, что главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау планирует пригласить в клуб полузащитника «Порту».
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