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Италия
21 января 2025, 17:20 | Обновлено 21 января 2025, 17:21
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан расторг контракт с сенегальским защитником

В 2021 году его приобрели у «Монако» за 4 млн евро

21 января 2025, 17:20 | Обновлено 21 января 2025, 17:21
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан расторг контракт с сенегальским защитником
www.acmilan.com. Фоде Балло-Туре

28-летний сенегальский защитник «Милана» Фоде Балло-Туре расторг контракт с клубом по соглашению сторон.

Об этом информирует пресс-служба «россонери».

Фоде присоединился к «Милану» в 2021 году. Тогда итальянский клуб приобрел защитника за 4 миллиона евро. В первом для себя сезоне за «Милан» Балло-Туре сыграл 10 матчей в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.

В сезоне 2022/23 на счету Фоде 10 матчей и 1 забитый гол. Но дальше карьера сенегальца пошла на спад.

Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Фулхэме». В Английской Премьер-лиге появлялся 6 раз.

В этом сезоне игрок был переведен в резервную команду «Милан Футуро», которая выступает в Серии C. Там игрок также перестал выходить на поле, и в итоге стороны решили расторгнуть контракт.

Ранее стало известно, что главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау планирует пригласить в клуб полузащитника «Порту».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Милан
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