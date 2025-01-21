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  4. Шахтер - Брест. Стали известны арбитры матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
21 января 2025, 17:45 |
265
0

Шахтер - Брест. Стали известны арбитры матча Лиги чемпионов

Главным арбитром назначен Сандро Шерер из Швейцарии

21 января 2025, 17:45 |
265
0
Шахтер - Брест. Стали известны арбитры матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Шерер

УЕФА провел назначения арбитров на матчи 7-го тура Лиги чемпионов. На матче «Шахтер» - «Брест» будет работать швейцарская бригада судей.

Главным арбитром назначен Сандро Шерер. Ассистенты - Штефан де Алмейда и Йонас Эрни. Лионель Чуди будет исполнять функции четвертого арбитра. За работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан (Швейцария) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Сандро Шерер знаком украинским болельщикам. Летом 2024 года он обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Зальцбургом». В том матче киевляне уступили 0:2.

Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» не полетел с командой на матч Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Брест (Франция) Шахтер - Брест Лига чемпионов Сандро Шерер
Сергій Турчак Источник: УЕФА
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