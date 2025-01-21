Шахтер - Брест. Стали известны арбитры матча Лиги чемпионов

УЕФА провел назначения арбитров на матчи 7-го тура Лиги чемпионов. На матче «Шахтер» - «Брест» будет работать швейцарская бригада судей.

Главным арбитром назначен Сандро Шерер. Ассистенты - Штефан де Алмейда и Йонас Эрни. Лионель Чуди будет исполнять функции четвертого арбитра. За работу системы VAR будут отвечать Федаи Сан (Швейцария) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Сандро Шерер знаком украинским болельщикам. Летом 2024 года он обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Зальцбургом». В том матче киевляне уступили 0:2.

Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» не полетел с командой на матч Лиги чемпионов.