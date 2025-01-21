«Мне не предложат такой контракт». Лидер Манчестер Сити – о будущем в клубе

Многолетний лидер английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признался журналистам, что руководство клуба не вело с ним никаких переговоров о продлении контракта. 30 июня текущего года бельгиец станет свободным агентом.

«Я не разговаривал с руководством. Моя главная цель – становиться лучшим с каждым матчем и у меня это получается. Я счастлив, но посмотрим, что будет дальше с моей карьерой. В любом случае я никогда не получу контракт на десять лет (намек на Холанда – прим.), поэтому нет смысла нервничать», – признался де Брюйне.

В этом сезоне Кевин провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Бельгиец перебрался в этот клуб еще в 2015 году – «горожане» тогда заплатили 76 млн евро немецкому «Вольфсбургу».

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал новый контракт с клубом до 2034 года.