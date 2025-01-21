Обыграли сербов. Динамо U-19 выиграло первый контрольный матч

Юношеская команда киевского «Динамо» проводит учебно-тренировочный сбор на юге Турции. Подопечные Игоря Костюка ведут подготовку к поединку 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА с итальянской «Аталантой» и второй части сезона. «Динамо» U-19 проведет несколько контрольных матчей.

Первый из них состоялся 20 января. Соперником динамовцев стал сербский клуб «Чукарички» U-19. «Динамо» пропустило первым на 19-й минуте. Киевлянам удалось быстро отыграться. На 21-й минуте Богдан Редушко сравнял счет.

«Динамо» U-19 смогло одержать победу. Дмитрий Кремчанин на 69-й минуте забил решающий мяч.

Товарищеский матч. 20 января. Турция.

«Динамо» U-19 – «Чукарички» U-19 – 2:1

Голы: Редушко (21), Кремчанин (69) – ? (19)

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Динамо» U-19 получил приглашение от европейского клуба.